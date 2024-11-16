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"Холостяк" Терен поцілувався одразу з двома дівчатами

16 листопада 2024 06:30
Світлана Заболотна - Редактор
Олександр Терен поцілував одразу двох дівчат на "Холостяку" — відео
Ветеран Олександр Терен у шоу "Холостяк". Фото: instagram.com/holostyakstb
Світлана Заболотна - Редактор

Мужній ветеран Олександр Терен запалює в новому сезоні "Холостяк". Третій випуск вразив романтичними побаченнями та палкими поцілунками. Герой прилинув відразу до двох дівчат. 

Редакція Новини.LIVE відстежує історію кохання. 

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Новий випуск розпочався з запального побачення Олександра Терена з тату майстринею Вікторією. Герой вчив її кермувати байком, однак перший заїзд закінчився падінням. Ветеран ніжно обійняв дівчину і підтримав у цей важкий момент. Опісля вони разом повечеряли в ресторані та мали душевну бесіду.  

Побачення Вікторії та Олександра Терена
Побачення Вікторії та "Холостяка". Фото: СТБ

Раптом Вікторія заявила про своє бажання поцілувати Олександра і він погодився. "Холостяк" після приємного моменту символічно виніс троянду і цим продемонстрував своє бажання залишити Вікторію на шоу. 

Перший поцілунок на "Холостяк-13"
Вікторія та Олександр Терен поцілувались. Фото: скриншот

Втім, це не єдиний пристрасний момент за випуск. Олександр прилинув до вуст і волонтерки Інни. Він зазначив, що це було прекрасно. Водночас момент їхнього спілкування дійсно відчувається, як сироти по шкірі — інтимно, закохано і гаряче.  

Після повернення до будинку Інна знайшла троянду і невеликого листа, що квітка належить саме їй. 

Нагадаємо, учасниця Аліна розповіла секрети шоу після того, як її вигнав "Холостяк". Також Олександр Терен висміяв дешеву їжу і потрапив під хвилю негативу та критики. 

шоу Холостяк шоу Кохання поцілунки Олександр "Терен" Будько

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