Олександр Терен поцілував одразу двох дівчат на "Холостяку" — відео

"Холостяк" Терен поцілувався одразу з двома дівчатами
Мужній ветеран Олександр Терен запалює в новому сезоні "Холостяк". Третій випуск вразив романтичними побаченнями та палкими поцілунками. Герой прилинув відразу до двох дівчат.
Редакція Новини.LIVE відстежує історію кохання.
Олександр Терен поцілував вже двох дівчат на "Холостяку"
Новий випуск розпочався з запального побачення Олександра Терена з тату майстринею Вікторією. Герой вчив її кермувати байком, однак перший заїзд закінчився падінням. Ветеран ніжно обійняв дівчину і підтримав у цей важкий момент. Опісля вони разом повечеряли в ресторані та мали душевну бесіду.
Раптом Вікторія заявила про своє бажання поцілувати Олександра і він погодився. "Холостяк" після приємного моменту символічно виніс троянду і цим продемонстрував своє бажання залишити Вікторію на шоу.
Втім, це не єдиний пристрасний момент за випуск. Олександр прилинув до вуст і волонтерки Інни. Він зазначив, що це було прекрасно. Водночас момент їхнього спілкування дійсно відчувається, як сироти по шкірі — інтимно, закохано і гаряче.
Після повернення до будинку Інна знайшла троянду і невеликого листа, що квітка належить саме їй.
Нагадаємо, учасниця Аліна розповіла секрети шоу після того, як її вигнав "Холостяк". Також Олександр Терен висміяв дешеву їжу і потрапив під хвилю негативу та критики.
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