Олександр Терен поцілував одразу двох дівчат на "Холостяку" — відео

Ветеран Олександр Терен у шоу "Холостяк". Фото: instagram.com/holostyakstb

Мужній ветеран Олександр Терен запалює в новому сезоні "Холостяк". Третій випуск вразив романтичними побаченнями та палкими поцілунками. Герой прилинув відразу до двох дівчат.

Редакція Новини.LIVE відстежує історію кохання.

Читайте також:

Олександр Терен поцілував вже двох дівчат на "Холостяку"

Новий випуск розпочався з запального побачення Олександра Терена з тату майстринею Вікторією. Герой вчив її кермувати байком, однак перший заїзд закінчився падінням. Ветеран ніжно обійняв дівчину і підтримав у цей важкий момент. Опісля вони разом повечеряли в ресторані та мали душевну бесіду.

Побачення Вікторії та "Холостяка". Фото: СТБ

Раптом Вікторія заявила про своє бажання поцілувати Олександра і він погодився. "Холостяк" після приємного моменту символічно виніс троянду і цим продемонстрував своє бажання залишити Вікторію на шоу.

Вікторія та Олександр Терен поцілувались. Фото: скриншот

Втім, це не єдиний пристрасний момент за випуск. Олександр прилинув до вуст і волонтерки Інни. Він зазначив, що це було прекрасно. Водночас момент їхнього спілкування дійсно відчувається, як сироти по шкірі — інтимно, закохано і гаряче.

Після повернення до будинку Інна знайшла троянду і невеликого листа, що квітка належить саме їй.

Нагадаємо, учасниця Аліна розповіла секрети шоу після того, як її вигнав "Холостяк". Також Олександр Терен висміяв дешеву їжу і потрапив під хвилю негативу та критики.