Александр Терен поцеловал сразу двух девушек на "Холостяке" - видео

Ветеран Александр Терен в шоу "Холостяк". Фото: instagram.com/holostyakstb

Мужественный ветеран Александр Терен зажигает в новом сезоне "Холостяк". Третий выпуск поразил романтическими свиданиями и страстными поцелуями. Герой осчастливил сразу двоих девушек

Редакция Новини.LIVE отслеживает историю любви.

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Новый выпуск начался с зажигательного свидания Александра Терена с тату мастером Викторией. Герой учил ее управлять байком, однако первый заезд закончился падением. Ветеран нежно обнял девушку и поддержал в этот трудный момент. Затем они вместе поужинали в ресторане и имели душевную беседу.

Свидание Виктории и "Холостяка". Фото: СТБ

Вдруг Виктория заявила о своем желании поцеловать Александра, и он согласился. "Холостяк" после приятного момента символически вынес розу и тем самым продемонстрировал свое желание оставить Викторию на шоу.

Виктория и Александр Терен поцеловались. Фото: скриншот

Впрочем, это не единственный страстный момент за выпуск. Александр припал к устам и волонтера Инны. Он отметил, что это было прекрасно. В то же время, момент их общения действительно чувствуется, как мурашки по коже — интимно, влюбленно и горячо.

После возвращения в дом Инна нашла розу и небольшое письмо, что цветок принадлежит именно ей.

Напомним, участница Алина рассказала секреты шоу после того, как ее выгнал "Холостяк". Александр Терен высмеял дешевую пищу и попал под волну негатива и критики.