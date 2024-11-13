Холостяк Олександр Терен нарвався на жорсткий хейт - подробиці, відео

Олександр Терен. Фото: скриншот

Головний герой шоу "Холостяк-13" Олександр Терен нарвався на хейт у мережі. Українці обурилися висловлюваннями ветерана в YouTube-шоу блогера Олексія Дурнєва.

Холостяк та шоумен разом зняли новий випуск проєкту "Іжа Дурнєва".

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У випуску програми Дурнєв і Терен провели дегустацію найдешевших продуктів з українського супермаркету. Так, ветеран та блогер спробували паштет, плавлений сирок, вершкове масло, ковбасу, солодощі тощо.

На відео Олександр та Олексій давали оцінку продуктам, та здебільшого вона була негативною.

Реакція знаменитостей викликала обурення серед українців. В коментарях користувачі зауважили, що під час війни та складної економічної ситуації в країні подібні ролики виглядають як глузування.

"Дякую, що всім випуском цим дали відчути себе л*йном".

"В такий час сміятись над дешевою їжею... Ну це п*здець".

"Скільки людей навіть ці сосиски та ковбасу не можуть собі купити. Ви хоч трошки б думали головою своєю в ці часи...".

Українці обурилися висловлюваннями Дурнєва і Терена. Фото: скриншот

Раніше у мережі серйозно розкритикували учасницю "Холостяка-13".

Також ми писали, що фаворитка Терена відреагувала на свій "виліт" з шоу "Холостяк".