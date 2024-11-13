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Маніпуляторка — українці "змішали із брудом" учасницю Холостяка

13 листопада 2024 12:30
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Українці накинулися на Марічку Довбенко через її шоу "У ліжку"
Блогерка Марічка Довбенко. Фото: instagram.com/marichka.dovbenko/
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Українська блогерка, колишня учасниця проєкту "Холостяк" Марічка Довбенко у власному YouYube-проєкті "У ліжку" розкриває скандальні подробиці романтичного шоу. Дехто з користувачів соцмереж вважає, що дівчина просто заздрить фавориткам та переможницям шоу.

Новий випуск "У ліжку", який зібрав багато хейту, вона опублікувала на YouTube.

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Блогерка у новому випуску свого шоу разом із колишнім учасником "Холостячка-2" Юрієм Рудим та колишніми учасницями "Холостяк" обговорили скандальні подробиці романтичного реаліті-шоу.

Гості "У ліжку" розкрили глядач деталі шлюбу за контрактом, як СТБ використовує військових на екран, порушення прав учасників, крадіжки особистих речей, доступ до соціальних мереж учасників, допити дітей без дозволу батьків та використання інформації психологами проти волі учасників.

Українці розкритикували випуск блогерки. Дехто з користувачів соцмереж вважає, що дівчина заздрить тим, хто зміг "розтопити" серце "Холостяка". 

"Зібрались ображені і виправдовуються. Ви цим тільки підтверджуєте, що СТБ показали вас дійсно такими, які ви є".

"І це говорять дві "обіженки". Правильно холостяки зробили, що вас вигнали, тому що одна прийшла пропіарити свій канал, а друга поводила себе як п*вія. Геть гидко було дивитися".

"Яка ж ви маніпуляторка! Мало було хайпувати на історіях дівчат, вирішили хайпувати ще й на військових? Ще й російською. Яка ви огидна".

"Це ображені, яким не дали троянди. Хотілось пропіаритися, а не вийшло.І пішло литись всяке г*вно".

Маніпуляторка — українці "змішали із брудом" учасницю Холостяка - фото 1
Коментарі під відео Марічки Довбенко. Фото: скриншот YouTube

Нагадаємо, раніше Григорій Решетнік здивував подробицями, як учасниці "Холостяка" билися на проєкті. А також "холостяк" Олександр Терен підкорив мережу стильним образом.

блогери Холостячка скандал українські зірки шоу Холостяк

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