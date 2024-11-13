Украинцы набросились на Маричку Довбенко из-за ее шоу "В постели"

Блогер Маричка Довбенко. Фото: instagram.com/marichka.dovbenko/

Украинская блоггерша, бывшая участница проекта "Холостяк" Маричка Довбенко в собственном YouYube-проекте "У ліжку" раскрывает скандальные подробности романтического шоу. Некоторые пользователи соцсетей считают, что девушка просто завидует фавориткам и победительницам шоу.

Новый выпуск "У ліжку", который собрал много хейта, она опубликовала на YouTube.

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Блогерша в новом выпуске своего шоу вместе с бывшим участником "Холостячка-2" Юрием Рудым и бывшими участницами "Холостяка" обсудили скандальные подробности романтического реалити-шоу.

Гости "У ліжку" раскрыли зрителям детали брака по контракту, как СТБ использует военных на экране, нарушение прав участников, кражи личных вещей, доступ к социальным сетям участников, допрос детей без разрешения родителей и использование информации психологами против воли участников.

Украинцы раскритиковали выпуск блогера. Некоторые из пользователей соцсетей считают, что девушка завидует тем, кто смог "растопить" сердце "Холостяка".

"Собрались обиженные и оправдывающиеся. Вы этим только подтверждаете, что СТБ показали вас действительно такими, какие вы есть".

"И это говорят две "обиженки". Правильно холостяки сделали, что вас выгнали, потому что одна пришла пропиарить свой канал, а вторая вела себя как пьеса. Прочь противно было смотреть".

"Какая же вы манипуляторша! Мало было хайпировать на историях девушек, решили хайпировать еще и на военных? Еще и на русском. Какая вы отвратительна".

"Это обиженные, которым не дали розы. Хотелось пропиариться, а не получилось. И пошло литься всякое г*вно".

Комментарии под видео Марички Довбенко. Фото: скриншот YouTube

Напомним, ранее Григорий Решетник удивил подробностями, как участницы "Холостяка" сражались на проекте. А также "холостяк" Александр Терен покорил сеть стильным образом.