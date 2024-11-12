Скандал із Дашею Квітковою — Марічка Довбенко сказала, що вона народила за контрактом

Блогерка Марічка Довбенко. Фото: instagram.com/marichka.dovbenko/

Українська блогерка, колишня учасниця проєкту "Холостяк" та авторка "У ліжку" Марічка Довбенко "накинулась" на інфлюенсера Дашу Квіткову. Дівчина звинуватила її в тому, що вона народила від свого чоловіка Микити Добриніна за контрактом.

Відповідний коментар з'явився під одним із її випусків "У ліжку".

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Даша Квіткова та Микита Добринін стали на романтичному реаліті-шоу "Холостяк" єдиною парою, яка одружилася.

Марічка Довбенко під час спілкування із переможницею восьмого сезону шоу "Холостяк" Іванка Гончарук заявила про те, що Даша Квіткова нібито одружилась із Микитою Добриніним за контрактом.

Даша Квіткова і Микита Добринін .Фото: instagram.com/kvittkova

Її слова викликали хейт в соцмережах. Дехто з користувачів "потролив" Довбенко та нагадав, що Квіткова не просто вийшла заміж за Добриніна, а й народила від нього дитину.

"Ну так почуття ж явно були до Нікіти? Може, не такі сильні, як нам розказали, але ж від хлопця, що не подобається, дітей не народжують".

"Я б на місці Даші за такі слова влаштувала б вам щасливе життя. Мають бути якісь межі того, що ви ляпаєте своїм язиком. Ведете себе, як ображений підліток".

"Чи маєте Ви право казати на всю країну, що шлюб двох людей, в якому народилася дитина, — це контракт? Чим ви відрізняєтеся від СТБ?"

Коментарі під відео Марічки Довбенко. Фото: скриншот YouTube

Сама блогерка Даша Квіткова поки ніяк не прокоментувала цю ситуацію.

Нагадаємо, ми писали про те, що блогерка Даша Квіткова показала себе у стильній фотосесії для відомого глянцевого журналу. А також вона прокоментувала чутки про її нові стосунки.