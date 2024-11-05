Даша Квіткова стала охоронницею на київському вокзалі - відео

Даша Квіткова. Фото: скриншот

Блогерка Даша Квіткова перевтілилася у працівницю охорони вокзалу в Києві. Таким чином знаменитість доєдналася до привітань працівників "Укрзалізниці" із Днем залізничника.

Відео у новому амплуа Даша поділилася в Instagram.

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Даша Квіткова попрацювала на київському вокзалі

На один день блогерка стала працівницею охорони вокзалу та взяла на себе відповідальність за контроль безпеки на залізничному вокзалі в Києві.

Даша приміряла на себе форму охоронниці, пройшла спеціальний інструктаж та навіть отримала пухнастого помічника, лабрадора на ім'я Флай.

"Спеціально до Дня залізничника, що відбувся вчора,

мала за честь попрацювати охоронницею пліч-о-пліч з воєнізованою службою охорони київського вокзалу", — розповіла Даша.

Під час своєї роботи Квіткова перевіряла пасажирів на вході до вокзалу, сканувала валізи та спілкувалася із киянами і гостями столиці.

Також блогерка залюбки робила фото зі своїми прихильниками та подарувала квіти пасажирам з нагоди свята.

"Укрзалізниця" для мене — це далека дорога, поцілунки на прощання, чай з вафлею ввечері, "MacCoffee" зранку, стукіт коліс, розмови до ночі. Або очікування тої самої зустрічі на колії з міцними обіймами… Дуже люблю ці подорожі з особливою атмосферою і вдячна за них усім неймовірним людям, які працюють на українській залізниці", — поділилася враженнями Квіткова.

Нагадаємо, раніше до ініціативі від "Укрзалізниці" також долучилася Віра Брежнєва — співачка перевтілилася у чарівну провідницю Вірочку.

Щоправда, українці негативно відреагували на участь співачки. У мережі Віру Брежнєву розкритикували за співпрацю з "Укрзалізницею".