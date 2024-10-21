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Схудла Даша Квіткова показала, як тримає тіло в формі

21 жовтня 2024 18:14
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Даша Квіткова показала, як тримає форму після схуднення - фото
Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Блогерка Даша Квіткова після народження первістка схудла на 32 кілограми і зараз намагається тримати тіло в тонусі. Знаменитість показала, які вправи для цього робить у спортзалі.

Кадрами з тренування блогерка поділилася в Instagram

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Даша Квіткова показала, як тримає тіло в формі

Нещодавно знаменитість повернулася з подорожі до ЮАР. Там Даша насолоджувалася відпочинком та не мала часу на тренування. Однак із поверненням до Києва блогерка знову продовжила відвідувати спортзал. 

Квіткова поділилася із підписниками кадрами з роздягальні, а потім вирушила на саме тренування. 

Блогерка Даша Квіткова
Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova

Блогерка займається разом із тренером, який допомагає їй правильно виконувати вправи.

Даша Квіткова на тренуванні
Даша Квіткова на тренуванні. Фото: instagram.com/kvittkova

Так, Даша продемонструвала, як вправно качає прес і займається з гантелями. Також особливу увагу вона приділила вправам для сідниць та ніг.

Даша Квіткова показала, як качає прес
Даша Квіткова показала, як качає прес. Фото: instagram.com/kvittkova
Даша Квіткова у спортзалі
Даша Квіткова у спортзалі. Фото: instagram.com/kvittkova

Раніше Квіткова розповідала, що після пологів тривалий час не могла скинути зайву вагу. Але завдяки тренуванням та правильно підібраному раціону харчування їй все ж таки вдалося досягти ідеального тіла.

Як зізналася, блогерка до пологів її ідеальна вага була 53 кілограмів, проте зараз вона важить 48 кг.

Нагадаємо, лідер гурту "ТіК" розкрив секрет, як зміг схуднути на 30 кілограмів.

Також співачка Світлана Білоножко розповіла, як не набирати зайву вагу.

блогери схуднення українські зірки спорт Даша Квіткова

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