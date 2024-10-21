Даша Квіткова показала, як тримає форму після схуднення - фото

Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova

Блогерка Даша Квіткова після народження первістка схудла на 32 кілограми і зараз намагається тримати тіло в тонусі. Знаменитість показала, які вправи для цього робить у спортзалі.

Кадрами з тренування блогерка поділилася в Instagram.

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Нещодавно знаменитість повернулася з подорожі до ЮАР. Там Даша насолоджувалася відпочинком та не мала часу на тренування. Однак із поверненням до Києва блогерка знову продовжила відвідувати спортзал.

Квіткова поділилася із підписниками кадрами з роздягальні, а потім вирушила на саме тренування.

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova

Блогерка займається разом із тренером, який допомагає їй правильно виконувати вправи.

Даша Квіткова на тренуванні. Фото: instagram.com/kvittkova

Так, Даша продемонструвала, як вправно качає прес і займається з гантелями. Також особливу увагу вона приділила вправам для сідниць та ніг.

Даша Квіткова показала, як качає прес. Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова у спортзалі. Фото: instagram.com/kvittkova

Раніше Квіткова розповідала, що після пологів тривалий час не могла скинути зайву вагу. Але завдяки тренуванням та правильно підібраному раціону харчування їй все ж таки вдалося досягти ідеального тіла.

Як зізналася, блогерка до пологів її ідеальна вага була 53 кілограмів, проте зараз вона важить 48 кг.

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