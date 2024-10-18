Даша Квіткова показалася у новому образі — фото

Переможниця "Холостяка" похизувалася сталевим пресом у спортивному спідньому
18 жовтня 2024 17:17
Українська блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
Відома українська блогерка Даша Квіткова розбурхала уяву шанувальників новими кадрами. Дівчина показала своє спортивне та підтягнуте тіло.
Фото вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.
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На чорно-білих та кольорових фото блогерка позує у білому спортивному комплекті білизни та широких джинсах темно-синього кольору. Вона доповнила образ макіяжем зі стрілками та сережками у мінімалістичному стилі.
"Це захват", — лаконічно підписала кадри Квіткова.
Нагадаємо, ми писали про те, що блогерка Даша Квіткова показала себе у стильній фотосесії для відомого глянцевого журналу. А також вона прокоментувала чутки про її нові стосунки.
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