Даша Квіткова показалася у новому образі — фото

Українська блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Відома українська блогерка Даша Квіткова розбурхала уяву шанувальників новими кадрами. Дівчина показала своє спортивне та підтягнуте тіло.

Фото вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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На чорно-білих та кольорових фото блогерка позує у білому спортивному комплекті білизни та широких джинсах темно-синього кольору. Вона доповнила образ макіяжем зі стрілками та сережками у мінімалістичному стилі.

"Це захват", — лаконічно підписала кадри Квіткова.

Даша Квіткова у стильному образі. Фото: instagram.com/kvittkova/

Даша Квіткова показала спортивне тіло. Фото: instagram.com/kvittkova/

Даша Квіткова похизувалася пресом. Фото: instagram.com/kvittkova/

Нагадаємо, ми писали про те, що блогерка Даша Квіткова показала себе у стильній фотосесії для відомого глянцевого журналу. А також вона прокоментувала чутки про її нові стосунки.