Чи вільне серце Даші Квіткової після розлучення з Нікітою Добриніним

Українська блогерка Даша Квіткова на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська блогерка та інфлюенсерка, колишня дружина ведучого Нікіти Добриніна Даша Квіткова розповіла про своє особисте життя. Дівчина зізналася, чи має вона залицяльників після того, як розлучилася з героєм шоу "Холостяк-9".

Про це Даша Квіткова розповіла в програмі "Тур зірками" в YouTube.

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Даша Квіткова про своїх залицяльників

Молода українська блогерка після розлучення з ведучим Нікітою Добриніним користується чималою увагою з боку представників чоловічої статі. Дівчина дуже часто оприлюднює різні світлини, на яких можна побачити розкішні букети від залицяльників.

Інтерв'ю з Дашею Квітковою. Фото: скриншот з YouTube

Нещодавно в інтерв’ю Даша Квіткова зізналася, чи є зараз в неї коханий чоловік. Також блогерка додала, що вона дуже любить, коли чоловіки приділяють їй увагу, і наголосила, що вона не проти отримувати букети квітів від залицяльників.

"Моє серце вільне, і це правда так! З приводу букетів — я просто люблю увагу чоловіків, я не забороняю дарувати мені квіти, коли вони це хочуть робити. Буває таке, що вони просто знаходять мій номер, передають номер до квіткової крамниці, вони зв’язуються зі мною і питають, коли можна доставити букети", — зізнається Даша Квіткова.

Шлюб Даші Квіткової і Нікіти Добриніна

Відомо, що ведучий Нікіта Добринін був головним героєм дев’ятого сезону проєкту "Холостяк". Переможницею цього сезону стала блогерка Даша Квіткова, з якою чоловік згодом одружився. У шлюбі дівчина народила йому сина Лева, але, на жаль, пізніше пара розлучилася.

Весілля Даші Квіткової і Нікіти Добриніна. Фото: Instagram Даші Квіткової

Зараз, хоч Нікіта і Даша не разом, вихованню спільної дитини вони приділяють однакову увагу. Колишні партнери дуже часто проводять час як із сином, так і в сімейному колі, незважаючи на те, що в їхніх паспортах вже стоять штампи про розлучення.

Даша Квіткова з Нікітою Добриніним на святкуванні дня народження свого сина Лева. Фото: Instagram Даші Квіткової

Нагадаємо, ми писали про те, що блогерка Даша Квіткова показала себе у стильній фотосесії для відомого глянцевого журналу.

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