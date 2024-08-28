Свободно ли сердце Даши Квитковой после развода с Никитой Добрыниным

Украинский блогер Даша Квиткова на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский блогер и инфлюэнсер, бывшая жена ведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова рассказала о своей личной жизни. Девушка призналась, есть ли у нее ухажеры после того, как она развелась с героем шоу "Холостяк-9".

Об этом Даша Квиткова рассказала в программе "Тур зірками" в YouTube.

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Даша Квиткова о своих ухажерах

Молодой украинский блогер после развода с ведущим Никитой Добрыниным пользуется немалым вниманием со стороны представителей мужского пола. Девушка очень часто обнародует разные фотографии, на которых можно увидеть роскошные букеты от ухажеров.

Интервью с Дашей Квитковой. Фото: скриншот с YouTube

Недавно в интервью Даша Квиткова призналась, есть ли сейчас у нее любимый мужчина. Также блогер добавила, что она очень любит, когда мужчины уделяют ей внимание, и подчеркнула, что она не против получать букеты цветов от ухажеров.

"Мое сердце свободно, и это правда так! По поводу букетов — я просто люблю внимание мужчин, я не запрещаю дарить мне цветы, когда они это хотят делать. Бывает такое, что они просто находят мой номер, передают номер в цветочный магазин, они связываются со мной и спрашивают, когда можно доставить букеты", — признается Даша Квиткова.

Брак Даши Квитковой и Никиты Добрынина

Известно, что ведущий Никита Добрынин был главным героем девятого сезона проекта "Холостяк". Победительницей этого сезона стала блогер Даша Квиткова, на которой мужчина впоследствии женился. В браке девушка родила ему сына Льва, но, к сожалению, позже пара развелась.

Свадьба Даши Квитковой и Никиты Добрынина. Фото: Instagram Даши Квитковой

Сейчас, хоть Никита и Даша не вместе, воспитанию общего ребенка они уделяют одинаковое внимание. Бывшие партнеры часто проводят время как с сыном, так и в семейном кругу, несмотря на то, что в их паспортах уже стоят штампы о разводе.

Даша Квиткова с Никитой Добрыниным на праздновании дня рождения своего сына Льва. Фото: Instagram Даши Квитковой

Напомним, мы писали о том, что блогер Даша Квиткова показала себя в стильной фотосессии для известного глянцевого журнала.

Ранее мы рассказывали о том, что украинский блогер Даша Квиткова прокомментировала слухи о ее новых отношениях.

Также мы сообщали о том, что экс-жена Никиты Добрынина Даша Квиткова показала себя полностью обнаженной.