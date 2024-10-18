Даша Квиткова показалась в новом образе - фото

Украинский блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Известная украинская блоггерша Даша Квиткова взбудоражила воображение поклонников новыми кадрами. Девушка показала свое спортивное и подтянутое тело.

Фото она опубликовала на своей странице Instagram.

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На черно-белых и цветных фото блогер позирует в белом спортивном комплекте белья и широких джинсах темно-синего цвета. Она дополнила образ макияжем со стрелками и серьгами в минималистическом стиле.

"Это восторг", — лаконично подписала кадры Квиткова.

Даша Квиткова в стильном образе. Фото: instagram.com/kvittkova/

Даша Квиткова показала спортивное тело. Фото: instagram.com/kvittkova/

Даша Квиткова похвасталась прессом. Фото: instagram.com/kvittkova/

Напомним, мы писали о том, что блоггер Даша Квиткова показала себя в стильной фотосессии для известного глянцевого журнала. А также она прокомментировала слухи о ее новых отношениях.