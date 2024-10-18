Даша Квиткова показалась в новом образе - фото

Победительница "Холостяка" похвасталась стальным прессом в спортивном нижнем белье
18 октября 2024 17:17
Украинский блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
Известная украинская блоггерша Даша Квиткова взбудоражила воображение поклонников новыми кадрами. Девушка показала свое спортивное и подтянутое тело.
Фото она опубликовала на своей странице Instagram.
Читайте также:
Спортивная фигура Даши Квитковой
На черно-белых и цветных фото блогер позирует в белом спортивном комплекте белья и широких джинсах темно-синего цвета. Она дополнила образ макияжем со стрелками и серьгами в минималистическом стиле.
"Это восторг", — лаконично подписала кадры Квиткова.
Напомним, мы писали о том, что блоггер Даша Квиткова показала себя в стильной фотосессии для известного глянцевого журнала. А также она прокомментировала слухи о ее новых отношениях.
Читайте Новини.LIVE!