Даша Квиткова показала, как держит форму после похудения.

Похудевшая Даша Квиткова показала, как держит тело в форме
Блогер Даша Квиткова после рождения первенца похудела на 32 килограмма и сейчас пытается держать тело в тонусе. Знаменитость показала, какие упражнения для этого делает в спортзале.
Кадрамы по тренировке блогер поделилась в Instagram.
Даша Квиткова показала, как держит тело в форме
Недавно знаменитость вернулась из путешествия в ЮАР. Там Даша наслаждалась отдыхом и не имела времени на тренировку. Однако с возвращением в Киев блогер снова продолжила посещать спортзал.
Квиткова поделилась с подписчиками кадрами из раздевалки, а затем отправилась на саму тренировку.
Блогер занимается вместе с тренером, который помогает ей правильно выполнять упражнения.
Так, Даша продемонстрировала, как ловко качает пресс и занимается с гантелями. Также особое внимание она уделила упражнениям для ягодиц и ног.
Ранее Квиткова рассказывала, что после родов долго не могла сбросить лишний вес. Но благодаря тренировкам и правильно подобранному рациону питания ей все же удалось добиться идеального тела.
Как призналась, блогер до родов ее идеальный вес был 53 килограмма, однако сейчас она весит 48 кг.
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