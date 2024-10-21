Даша Квиткова показала, как держит форму после похудения.

Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova

Блогер Даша Квиткова после рождения первенца похудела на 32 килограмма и сейчас пытается держать тело в тонусе. Знаменитость показала, какие упражнения для этого делает в спортзале.

Кадрамы по тренировке блогер поделилась в Instagram.

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Недавно знаменитость вернулась из путешествия в ЮАР. Там Даша наслаждалась отдыхом и не имела времени на тренировку. Однако с возвращением в Киев блогер снова продолжила посещать спортзал.

Квиткова поделилась с подписчиками кадрами из раздевалки, а затем отправилась на саму тренировку.

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova

Блогер занимается вместе с тренером, который помогает ей правильно выполнять упражнения.

Даша Квиткова на тренировке. Фото: instagram.com/kvittkova

Так, Даша продемонстрировала, как ловко качает пресс и занимается с гантелями. Также особое внимание она уделила упражнениям для ягодиц и ног.

Даша Квиткова показала, как качает пресс. Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова в спортзале. Фото: instagram.com/kvittkova

Ранее Квиткова рассказывала, что после родов долго не могла сбросить лишний вес. Но благодаря тренировкам и правильно подобранному рациону питания ей все же удалось добиться идеального тела.

Как призналась, блогер до родов ее идеальный вес был 53 килограмма, однако сейчас она весит 48 кг.

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