Даша Квиткова стала охранником на киевском вокзале — видео

Даша Квиткова. Фото: скриншот

Блогер Даша Квиткова превратилась в работницу охраны вокзала в Киеве. Таким образом, знаменитость присоединилась к поздравлениям работников "Укрзалізниці" с Днем железнодорожника.

Видео в новом амплуа Даша поделилась в Instagram.

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Даша Квиткова поработала на киевском вокзале

На один день блогер стала работницей охраны вокзала и взяла на себя ответственность за контроль безопасности на железнодорожном вокзале в Киеве.

Даша примерила на себя форму охранника, прошла специальный инструктаж и даже получила пушистого помощника, лабрадора по имени Флай.

"Специально ко Дню железнодорожника, который состоялся вчера, имела честь поработать охранницей бок о бок с военизированной службой охраны киевского вокзала", — рассказала Даша.

Во время своей работы Квиткова проверяла пассажиров на входе в вокзал, сканировала чемоданы и общалась с киевлянами и гостями столицы.

Также блогер охотно делала фото со своими поклонниками и подарила цветы пассажирам по случаю праздника.

"Укрзалізниця" для меня — это далекая дорога, поцелуи на прощание, чай с вафлей вечером, "MacCoffee" утром, стук колес, разговоры до ночи. Или ожидание той же встречи на пути с крепкими объятиями… Очень люблю эти путешествия с особой атмосферой и благодарна за них всем невероятным людям, работающим на украинской железной дороге", — поделилась впечатлениями Квиткова.

Напомним, ранее к инициативе от "Укрзалізниці" также присоединилась Вера Брежнева — певица превратилась в волшебную проводницу Верочку.

Правда, украинская негативно отреагировали на участие певицы. В сети Веру Брежневу раскритиковали за сотрудничество с "Укрзалізницею".