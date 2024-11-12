Скандал с Дашей Квитковой — Маричка Довбенко сказала, что она родила по контракту

Блогер Маричка Довбенко. Фото: instagram.com/marichka.dovbenko/

Украинский блогер, бывшая участница проекта "Холостяк" и автор "У ліжку" Маричка Довбенко "набросилась" на инфлюенсера Дашу Квиткову. Девушка обвинила ее в том, что она родила от своего мужа Никиты Добрынина по контракту.

Соответствующий комментарий появился под одним из ее выпусков "У ліжку".

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Даша Квиткова и Никита Добрынин стали на романтическом реалити-шоу "Холостяк" единственной парой, которая поженилась.

Маричка Довбенко во время общения с победительницей восьмого сезона шоу "Холостяк" Иванка Гончарук заявила о том, что Даша Квиткова якобы вышла замуж за Никиту Добрынина по контракту.

Даша Квиткова и Никита Добрынин .Фото: instagram.com/kvittkova

Ее слова вызвали хейт в соцсетях. Некоторые из пользователей "потроллили" Довбенко и напомнили, что Квиткова не просто вышла замуж за Добрынина, но и родила от него ребенка.

"Ну так чувства явно были к Никите? Может, не такие сильные, как нам рассказали, но от парня, который не нравится, детей не рожают".

"Я бы на месте Даши за такие слова устроила бы вам счастливую жизнь. Должны быть какие-то грани того, что вы болтаете своим языком. Ведете себя как обиженный подросток".

"Имеете ли Вы право говорить на всю страну, что брак двух людей, в котором родился ребенок, — это контракт? Чем вы отличаетесь от СТБ?"

Комментарии под видео Марички Довбенко. Фото: скриншот YouTube

Сама блогер Даша Квиткова пока никак не прокомментировала эту ситуацию.

Напомним, мы писали о том, что блогер Даша Квиткова показала себя в стильной фотосессии для известного глянцевого журнала. А также она прокомментировала слухи о ее новых отношениях.