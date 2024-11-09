Стильний образ холостяка Олександра Терена обговорюють в соцмережах

Головний герой шоу "Холостяк-13", ветеран війни, громадський діяч Олександр Терен. Фото: Instagram/holostyakstb

Напередодні вийшов новий епізод телешоу "Холостяк". Головний герой тринадцятого сезону, ветеран війни, громадський діяч Олександро Терен опублікував фото в стильному образі, яке активно почали обговорювати в мережі.

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах захисника України.

Читайте також:

Стильний образ Олександра Терена обговорюють у соцмережах

Ветеран війни поцікавився в підписників, чи дивляться вони другий епізод шоу "Холостяк" та за ким з учасниць цікавіше спостерігати. На фотографії Терен (справжнє прізвище Будько) позує в сорочці, оверсайз штанах та спортивному взутті кольору верху.

Свої компліменти в коментарях образу головного холостяка країни, як його називають творці шоу, висловили, зокрема, блогерка, співачка Діана Глостер (Diana Gloster) та дизайнерка Ельвіра Гасанова. Лайки під публікацією поставили фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, співак Дмитро Монатік (MONATIK), співачка Мішель Андраде, блогерки Раміна Есхакзай, Даша Астаф’єва та інші зірки.

Деякі з коментарів під публікацією Олександра Терена. Скриншот: Instagram/holostyakstb

В коментарях Олександр отримав чимало позитивних відгуків і від підписників та глядачів нового сезону романтичного телешоу. Деякі користувачі соцмережі Instagram лише зазначили, що п’ять годин одного випуску — це занадто довго. Втім, це звернення більше до команди проєкту "Холостяк".

Ви такий хороший, без понтів. Нормальний чоловік. Хай щастить.

Просто скажіть, що наступні випуски будуть коротшими. Прекрасний сезон і ви неймовірний.

Круто що підіймаєш тему відносин з військовими ветеранами. Для мене цінно щоб у людей було бажання жити.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що хто з учасниць вибув у другому епізоді шоу "Холостяк". Також ми писали, що блогер Богдан Беспалов розкрив скандальні подробиці про учасницю "Холостяка".