Стильный образ холостяка Александра Терена обсуждают в соцсетях

Главный герой шоу "Холостяк-13", ветеран войны, общественный деятель Александр Терен. Фото: Instagram/holostyakstb

Накануне вышел новый эпизод телешоу "Холостяк". Главный герой тринадцатого сезона, ветеран войны, общественный деятель Александр Терен опубликовал фото в стильном образе, которое активно начали обсуждать в сети.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях защитника Украины.

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Ветеран войны поинтересовался у подписчиков, смотрят ли они второй эпизод шоу "Холостяк" и за кем из участников интереснее наблюдать. На фотографии Терен (настоящая фамилия Будько) позирует в рубашке, оверсайз брюках и спортивной обуви цвета верха.

Свои комплименты в комментариях образу главного холостяка страны, как его называют создатели шоу, выразили, в частности, блогер, певица Диана Глостер (Diana Gloster) и дизайнер Эльвира Гасанова. Лайки под публикацией поставили фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, певец Дмитрий Монатик (MONATIK), певица Мишель Андраде, блогеры Рамина Эсхакзай, Даша Астафьева и другие.

Некоторые из комментариев под публикацией Александра Терена. Скриншот: Instagram/holostyakstb

В комментариях Александр получил немало положительных отзывов и подписчиков и зрителей нового сезона романтического телешоу. Некоторые пользователи соцсети Instagram лишь отметили, что пять часов одного выпуска это слишком долго. Впрочем, это обращение больше к команде проекта "Холостяк".

Вы такой хороший, без понтов. Нормальный человек. Удачи.

Просто скажите, что следующие выпуски будут короче. Прекрасный сезон и вы невероятный.

Круто поднимаешь тему отношений с военными ветеранами. Для меня ценно, чтобы у людей было желание жить.

Напомним, ранее мы рассказывали, что кто-то из участниц выбыл во втором эпизоде шоу "Холостяк". Также мы писали, что блогер Богдан Беспалов раскрыл скандальные подробности об участнице "Холостяка".