Глядачі обурені вибором Терена на шоу "Холостяк" — хто вибув у другому епізоді

Головний герой шоу "Холостяк-13", ветеран війни, громадський діяч Олександр Терен. Фото: Instagram/holostyakstb

Напередодні в етер вийшов другий епізод 13-го сезону шоу "Холостяк". Головний герой проєкту, ветеран війни Олександр Терен попрощався з двома учасницями. В коментарях під дописами команди шоу в соцмережах чимало глядачів висловили своє обурення.

Відповідні повідомлення з’явились, зокрема, в Instagram.

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У новому епізоді до 12 учасниць доєдналась ще одна — 28-річна волонтерка Інна Бєлєнь з Харкова. Вона нібито не могла брати участь у зйомках першого епізоду через волонтерську діяльність. Її на залізничному вокзалі особисто зустрічав Олександр.

Увага, далі спойлер. Інна продовжить боротьбу на популярному телепроєкті за серце бажаного холостяка країни. Втім в наступних епізодах глядачі не побачать 29-річну бізнесвумен з Одеси Тетяну Мелехову та 27-річну сомельє Аліну Пухальську.

Подібний вибір Олександра Терена обурив глядачів шоу. Свої думки з цього приводу вони, деякі емоційно, висловили в коментарях під дописом щодо учасниць, які залишили шоу.

Сказати, що я в шоці — нічого не сказати.

Я розчарована в цьому шоу. Не дати Тетяні троянду, це щось із чимось. Не розумію його смаки.

Дуже не очікувано пішла Тетяна, бо її взагалі не розкрили в шоу. Маючи всього одну коротку зустріч важко розкритися, не всім притаманна акторська майстерність. Ні нормального побачення, ні нормальної розмови. Дуже дивно те, що ми побачили.

Дуже неочікувано, я вам скажу, Тетяна була серед моїх фавориток. Мила та ніжна дівчинка, хороша. Але такий вибір Олександра, йому видніше.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що блогер Богдан Беспалов розкрив скандальні подробиці про учасницю "Холостяка". Також ми писали, що учасниця 12-го сезону шоу "Холостяк" Анастасія Кузьміцька розкрила умови участі в проєкті "Холостяк".