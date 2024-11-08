Холостяк-13 — учасниця шокувала, як насправді знімали шоу — деталі

Юлія Шкурлей. Фото: скриншот

Учасниця нового сезону "Холостяка" Юлія Шкурлей розповіла, як насправді відбувалися знімання першого епізоду шоу. Знімальний день тривав понад добу.

Подробицями Юлія поділилася в інтерв'ю Oboz.ua.

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Знімання першої вечірки проєкту тривали понад добу і за увесь цей час, за словами Юлії, вони з дівчатами не мали змоги перепочити.

"Початок підготовки до зйомки першої вечірки — це ранок. Завершення зйомок — це вже після обіду наступного дня. Без сну, без їжі, без перерви. Лише через добу змогли поїсти і трохи відпочити. Але все одно це без сну, без нормального відпочинку", — приголомшила дівчина.

Олександр Терен та Юлія Шкурлей. Фото: instagram.com/holostyakstb

Як поділилася Юлія, для неї та для інших учасниць це стало неабияким випробуванням, адже попри відсутність сил, вони усе одно мали спілкуватися на камеру та не втрачати обличчя перед холостяком.

"Коли ти вже в цьому ритмі, коли ти о четвертій годині ранку сидиш просто вже ніяка, ти не хочеш ні спілкуватись, ні усміхатись, тобі все одно, який вигляд ти маєш. Це дуже впливає на поведінку, на самопочуття — на все. Дівчата мене зрозуміють: коли ти виглядаєш не так, як тобі подобається, ти ще гірше почуваєшся. І вибору нема, хоча на початку нам казали, що не робитимуть нічого всупереч нашим побажанням.

Коли кажеш, що тобі щось не подобається, чуєш — "це рішення вищого керівництва каналу, ми на це не впливаємо і не можемо нічого зробити", — розповіла Юлія.

Зазначимо, що навколо нового сезону реаліті з Олександром Тереном розгорілося чимало скандалів. Одна з учасниць "Холостяка" поскаржилася на образливий вчинок продюсерів шоу.

Раніше переможниця шоу "Холостяк" шокувала, які погрози отримувала від команди проєкту.