Фіналістка Холостяка-10 зізналася, чи був інтим на проєкті - фото, відео

Дана Оханська. Фото: instagram.com/dana_okhanska

Фіналістка 10 сезону шоу "Холостяк" Дана Оханська вперше розповіла, чи дійсно мала інтимні стосунки із головним героєм проєкту Максимом Михайлюком.

Подробицями дівчина поділилася на YouTube-каналі "У ліжку", який веде учасниця "Холостяк-13" Марічка Довбенко.

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У фіналі 10 сезону реаліті холостяк зізнався у почуттях не Дані, а іншій учасниці — Даші Уляновій. Саме вона прийняла від Михайлюка заповітну обручку.

Однак на пост-шоу Даша заявила про те, що так і не змогла пробачити Максиму секс із іншою учасницею, натякаючи саме на Дану.

Макс Михайлюк та Дана Оханська. Фото: instagram.com/dana_okhanska

Тривалий час Оханську звинувачували у тому, що вона зруйнувала стосунки холостяка та його обраниці. Але, як каже сама дівчина, все це було спеціально підлаштовано сценаристами шоу і жодного інтиму з головним героєм вона не мала.

"Я не могла розповісти через контракт, який тривав три роки. На пост-шоу 10 сезону було показано так, що Даша і Макс розійшлися через його секс зі мною саме. Там було сказано "з учасницею", але з кадрів та коментарів гостей вийшло так, ніби я винна. Але насправді, я не причетна до цього. Якби це дійсно було так, Даша б, мабуть, не спілкувалася б зі мною після проєкту?", — розповіла Оханська.

Одразу після завершення знімань Даша сама написала Дані та зізналася, що мала на увазі зовсім інші дівчину, одна команда реаліті змонтувала все по-іншому.

Переписка Дани та Даші. Фото: скриншот

"Одна з учасниць заявила на пост-шоу про це (інтим з холостяком — Ред.), але це була не я. Це не показали, це вирізали. Я не розумію, чому так. Просто потрібна була драма", — сказала Оханська.

Насправді, за словами Дани, після завершення знімань Макс сам припинив спілкування із Дашею.

"У Даші дійсно були почуття до Макса. Вона йому писала першою, проявляла ініціативу щодо спілкування. Але він цю ініціативу не підтримав. Правда в тому, що Максиму було нецікаво продовжувати стосунки ані зі мною, ані будь-ким з учасниць", — поділилася фіналістка шоу.

Як виявилося, що це не все скандали, які відбулися на зніманнях романтичного реаліті. Учасниці попередніх сезонів розкрили несподівані подробиці про шоу "Холостяк".

Раніше Дана Оханська розповіла, як насправді "холостяк" обирає дівчат на проєкті.