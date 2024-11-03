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Гучне викриття шоу Холостяк — колишні учасниці почали говорити

3 листопада 2024 21:59
Аркадій Махов - Редактор
Аркадій Махов
Редактор
Ексучасниці шоу "Холостяк" зробили шокуючі зізнання про умови на проєкті
Блогерка Марічка Довбенко та учасниця 12-го сезону шоу "Холостяк" Юля Кучеренко. Скриншот: YouTube/ulizhku
Аркадій Махов - Редактор
Аркадій Махов
Редактор

До 13-го сезону телешоу "Холостяк" прикута увага багатьох українців, які напередодні подивились прем’єрний епізод. Головний герой, ветеран війни, громадський діяч Олександр Терен попрощався з сімома учасницями. Серед них була блогерка Марічка Довбенко. Саме вона опублікувала скандальне годинне відео. 

Воно з’явилось на YouTube каналі "У ліжку", який веде Довбенко. 

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Довбенко зазначила, що за контрактом вона не може розповідати деталі зйомок нового сезону, які пройшли цього року. Втім, Марічка вирішила записати колишніх учасниць телешоу. Вони поділились шокуючими подробицями, які за їхніми словами відбуваються за лаштунками зйомок.

"Дівчат експлуатують в сексуальному контексті, а вони змушені мовчати через контракт. Я стала однією з них, але я не хочу, щоб це продовжувалось. Дякую учасницям попередніх сезонів за те, що вони почали розповідати про це! Про те, як творці "Холостяка" брешуть про секс на проєкті та порушують особисті кордони дівчат", — зазначила Марічка Довбенко. 

Подробиці розповіли переможниця першого сезону Саша Шульгіна, восьмого сезону Іванка Гончарук, фіналістка десятого сезону Дана Оханська, а також учасниці "Холостяк-12" Юля Кучеренко та Настя Кузьміцька. Так, наприклад, остання порівняла проєкт з в’язницею. Також вона згадала, як її сина без дозволу знімала команда проєкту. Іванка Гончарук розповіла, як їй доводилось маскувати готельний номер, аби поїхати на зустріч з друзями. 

За словами зірок попередніх сезонів шоу "Холостяк", за контрактом, їхні дії могли трактуватися творцями шоу по-різному. І претензії не приймались.

"Команда проєкту залишає за собою право редагувати факти і підставляти їх так, щоб створити той образ за сюжетом, який буде відповідати їхньому творчому задуму", — зазначила Кучеренко. 

Зазначимо, що творці шоу "Холостяк" поки не відреагували на гучні заяви колишніх учасниць.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українська співачка SOWA написала пісню для нового героя "Холостяка". Також ми розповідали, як знімали першу серію шоу "Холостяк-13".

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