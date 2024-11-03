Дана Оханська розкрила секрети зйомок "Холостяка"

Фрагмент випуску шоу "Холостяк 13". Фото: скриншот СТБ

Одна із колишніх учасниць 10 сезону "Холостяка" Дана Оханська розкрила подробиці, як головний герой шоу обирає дівчат на першій вечірці. Дівчина пояснила, що далеко не все на проєкті залежить від чоловіка.

Про це вона розповіла на своїй сторінці Instagram.

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Дана пояснила, що не кожну учасницю, яка отримає троянду, обирає сам герой шоу. Є величезна команда, яка допомагає "Холостяку" обрати дівчат, що будуть цікаві глядачам.

"У когось з учасниць є драма, яка буде цікава глядачу. Хтось з учасниць буде дратувати вас, що теж треба. Хтось — веселити. А у комусь більшість із глядачів буде бачити себе", — розповіла Дана.

Колишня учасниця шоу впевнена, що останні дівчата частіше за все і перемагають у реаліті.

Оханська також розповіла про те, що "Холостяк" також банально не встигає за такий короткий проміжок часу розгледіти характер дівчат.

Колишня учасниця розповіла, що після першої вечірки залишаються ті дівчата, до яких головний герой відчув "хімію". Дана також нагадала, що в кожного чоловіка є свій типаж дівчат і саме від нього часто залежить вибір головного героя.

Колишня учасниця закликала дівчат, що покинули проєкт на першій вечірці, не зациклюватися на поразці, адже вони є типажами інших чоловіків.

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