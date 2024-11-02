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Прем'єра "Холостяк" — хто з дівчат не отримав троянду Терена

2 листопада 2024 09:00
Валерія Соколенко - Редактор
Олександр Терен вигнав з "Холостяка" сімох дівчат — кого
Ветеран та блогер Олександр Терен. Фото: скриншот СТБ
Валерія Соколенко - Редактор

Відбулась довгоочікувана прем'єра романтичного реаліті-шоу "Холостяк". За серце ветерана Олександра Терена прийшли боротись красиві та розумні дівчата. Однак, дехто вже покинув проєкт, адже не зміг отримати взаємної симпатії. 

Редакція Новини.LIVE розповідає деталі. 

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Терен вигнав з "Холостяка" сімох дівчат

У п'ятницю, 1 листопада, відбулася прем'єра 13-го сезону "Холостяка". Ветеран Олександр Терен вперше побачив дівчат, але дехто одразу не сподобався йому. 

У першому випуску проєкту герой попрощався з 7 учасницями. На проєкті залишились 12, які протягом наступних тижнів будуть змагатися за його серце. 

Першою дівчиною, яка поїхала додому, стала Катерина. Учасниця прийшла на проєкт на милицях. Терен мило пояснив, що дівчина йому подобається, але лише, як друг. Катерина плакала, коли вони прощалися. 

Катерина покидає шоу Холостяк
Катя покинула "Холостяк". Фото: скриншот СТБ

Слідом за нею вирушила і хірургиня Поліна. За словами Терена, не зміг відчути від неї достатньо тепла. Водночас чоловік підмітив важливість її професії та виразив свою повагу. 

Поліна в шоу Холостяк
Терен не дав троянду Поліні. Фото: скриншот СТБ

Наступною збирати валізу вирушила Інна. У "Холостяка" склалось враження, що дівчина прийшла не шукати кохання, а познайомитись з кумиром. 

Інна у шоу Холостяк
Інна покинула шоу "Холостяк". Фото: скриншот СТБ

Блогерка Марічка Довбенко також не отримала троянду. Втім, вона схоже найбільше роздратувала ветерана. Адже, Олександр звинуватив її у брехні. Дівчина запевняла, що прийшла на шоу заради нього, але це вже не вперше вона намагалась потрапити на популярне реаліті. 

Марічка обдурила Холостяка
Марічка через брехню покинула шоу. Фото: скриншот СТБ

Також з проєкту пішли Лаура, Анна та Юлія. Терен надав перевагу іншим дівчатам. 

Нагадаємо, відома співачка написала пісню для проєкту "Холостяк".  Також ми розповідали, як знімали перший випуск реаліті.

роман Олександр "Терен" Будько шоу кохання шоу Холостяк

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