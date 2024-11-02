Олександр Терен вигнав з "Холостяка" сімох дівчат — кого

Ветеран та блогер Олександр Терен. Фото: скриншот СТБ

Відбулась довгоочікувана прем'єра романтичного реаліті-шоу "Холостяк". За серце ветерана Олександра Терена прийшли боротись красиві та розумні дівчата. Однак, дехто вже покинув проєкт, адже не зміг отримати взаємної симпатії.

Редакція Новини.LIVE розповідає деталі.

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У п'ятницю, 1 листопада, відбулася прем'єра 13-го сезону "Холостяка". Ветеран Олександр Терен вперше побачив дівчат, але дехто одразу не сподобався йому.

У першому випуску проєкту герой попрощався з 7 учасницями. На проєкті залишились 12, які протягом наступних тижнів будуть змагатися за його серце.

Першою дівчиною, яка поїхала додому, стала Катерина. Учасниця прийшла на проєкт на милицях. Терен мило пояснив, що дівчина йому подобається, але лише, як друг. Катерина плакала, коли вони прощалися.

Катя покинула "Холостяк". Фото: скриншот СТБ

Слідом за нею вирушила і хірургиня Поліна. За словами Терена, не зміг відчути від неї достатньо тепла. Водночас чоловік підмітив важливість її професії та виразив свою повагу.

Терен не дав троянду Поліні. Фото: скриншот СТБ

Наступною збирати валізу вирушила Інна. У "Холостяка" склалось враження, що дівчина прийшла не шукати кохання, а познайомитись з кумиром.

Інна покинула шоу "Холостяк". Фото: скриншот СТБ

Блогерка Марічка Довбенко також не отримала троянду. Втім, вона схоже найбільше роздратувала ветерана. Адже, Олександр звинуватив її у брехні. Дівчина запевняла, що прийшла на шоу заради нього, але це вже не вперше вона намагалась потрапити на популярне реаліті.

Марічка через брехню покинула шоу. Фото: скриншот СТБ

Також з проєкту пішли Лаура, Анна та Юлія. Терен надав перевагу іншим дівчатам.

Нагадаємо, відома співачка написала пісню для проєкту "Холостяк". Також ми розповідали, як знімали перший випуск реаліті.