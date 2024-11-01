SOWA присвятила пісню шоу Холостяк — відео

Українська співачка SOWA. Фото: instagram.com/sowa_official_/

Українська співачка SOWA випустила пісню "Принцеса Троянда". Зірка присвятила її романтичному реаліті "Холостяк", в який вона мріяла потрапити.

Про це вона розповіла на своїй сторінці Instagram.

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Виконавиця повідомила, що в цьому році вперше наважилася вийти зі своєї зони комфорту та подала заявку для участі в шоу "Холостяк". Артистка зізналася, що їй дуже сподобався цьогорічний герой шоу, ветеран Олександр Терен.

Саме подача заявки на шоу надихнула дівчину написати пісню "Принцеса Троянда". Їй стало цікаво, якби звучав саундтрек до шоу в її авторстві.

Виконавиця засмутилася через те, що організатори "Холостяка" не обрали її однією із учасниць шоу.

"Я написала пісню на основі справжньої казки "Принцеса Троянда та Золотий Птах", яку я присвятила проєкту. В пісні, багато фраз перетинаються з історією та з головним символом проєкту Холостяк — троянда. Мрію, щоб колись одна з моїх авторських пісень стала саундтреком до масштабного проєкту", — поділилася виконавиця.

Нагадаємо, у мережі розсекретили одну з учасниць нового сезону "Холостяка", яка спробувала підкорити Олександра Терена у ліжку. А також редакція Новини.LIVE розповіла, як склалося життя головних героїв усіх сезонів шоу "Холостяк" після проєкту.