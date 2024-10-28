Холостяк-13 - відома блогерка запросила Олександра Терена у ліжко - відео

Олександр Терен. Фото: instagram.com/tsvit_terenu

До головного героя шоу "Холостяк", ветерана Олександра Терена, на побачення прийшла особлива учасниця. Відома блогерка Марічка Довбенко теж вирішила підкорити серце завидного нареченого.

Це стало відомо з нового відео-анонсу шоу на YouTube.

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Дівчина хз перших хвилин вирішила приголомшити холостяка своєю появою на проєкті. Марічка з'явилася на першій зустрічі з Олександром у рожевій піжамі та у масці для сну.

Дівчина вирішила піти на сміливий крок та одразу запросила холостяка просто у ліжко.

Як виявилося, такий спосіб блогерка вибрала не просто так. Марічка вже давно веде свій блог на YouTube під назвою "У ліжку". За форматом свого шоу дівчина запрошує зіркових гостей поспілкуватися, лежачи під ковдрою.

Як на такий хід учасниці відреагував Олександр, глядачі дізнаються вже 1 листопада.

Нагадаємо, раніше глядачі побачили іншу учасницю нового сезону "Холостяк", яка рятує військових.

Також ми писали, що Олександр Терен здивував своєю появою в кумедному кліпі O.TORVALD.