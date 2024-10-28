Холостяк-13 - известная блогер пригласила Александра Терена в постель - видео

Александр Терен. Фото: instagram.com/tsvit_terenu

К главному герою шоу "Холостяк", ветерану Александру Терену на свидание пришла особая участница. Известная блогер Маричка Довбенко тоже решила покорить сердце завидного жениха.

Это стало известно из нового видео-анонса шоу на YouTube.

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Девушка с первых минут решила ошеломить холостяка своим появлением на проекте. Маричка появилась на первой встрече с Александром в розовой пижаме и маске для сна.

Девушка решила пойти на смелый шаг и сразу пригласила холостяка прямо в постель.

Как оказалось, такой способ блогер выбрала не просто так. Маричка уже давно ведет свой блог на YouTube под названием "В постели". По формату своего шоу девушка приглашает звездных гостей пообщаться, лежа под одеялом.

Как на такой ход участники отреагировал Александр, зрители узнают уже 1 ноября.

Напомним, ранее зрители увидели другую участницу нового сезона "Холостяк", спасающую военных.

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