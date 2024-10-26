Олександр Терен в кліпі O.TORVALD. Фото: скриншот

Головний герой шоу "Холостяк-13", ветеран Олександр Терен знявся у новому кліпі гурту O.TORVALD. Колектив представив іронічний ролик у відповідь всім хейтерам.

Прем'єра відбулася на YouTube-каналі гурту.

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Рок-гурт представив новий трек під назвою "Хейту на зло", у якій відповіли на увесь негатив з боку інших.

Несподівано Терен перетворився на суворого тренера "команди невдах", яка попри все, намагається досягти успіху. Для кліпу ветеран змінив образ — надів темну перуку та накладні вуса.

У яскравому кліпі до пісні музиканти та "холостяк" втілили свою дитячу мрію — влаштувати тусовку, як у популярних закордонних кліпах нульових та відтворити цей настрій.

"У нульових ми всі дивилися канал MTV. Ми бачили яскраві кліпи про рок-зірок, про скейтборди, про тусовки до ранку і дух свободи. Ми з O.TORVALD завжди мріяли зняти кліп "по панк-року" — і ось нарешті ми це зробили. Ми досягли цієї мрії хейту на зло. Відео, яке ви побачите, присвячується всім тим маленьким панкам та панк-рокершам, які тусувалися у 2000-х і виросли на скейт-панк культурі", — представили відеороботу Терен та O.TORVALD.

Шанувальники залишилися у захваті від такого "вайбового" кліпу та пісні, а також особливо відзначили акторську гру Олександра.

"Крутий кліп! Окрема подяка за Терена".

"Це прям вау! Просто настрій на весь день!"

"Сашко Терен додав настрою!"

Нагадаємо, Артем Пивоваров та ONUKA приголомшили містичними перевтіленнями у новій моторошній роботі.

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