Артем Пивоваров довів до мурах містичним кліпом з ONUKA - відео

Артем Пивоваров та ONUKA. Фото: пресслужба артиста

Співак Артем Пивоваров приголомшив шанувальників прем'єрою нового кліпу. Нову сторінку своєї творчості артист розпочав дуетом зі співачкою ONUKA.

Кліп зірки представили на YouTube.

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Артем Пивоваров довів до мурах дуетом з ONUKA

Після успіху проєкту "Твої вірші, мої ноти" Пивоваров розпочав новий — "ВІРШІНШІ", який популяризує українську поезію і культуру загалом, однак представляє зовсім нове звучання, демонструє багатожанровість артиста та еклектику його музичних смаків.

В емоційному дуеті з ONUKA Пивоваров представив нову пісню "Сьогодні", на однойменний вірш представника Розстріляного відродження, основоположника українського футуризму Михайля Семенка.

Кліп став справжнім музичним трилером, в якому герої постають у п'яти різних образах. Перевтілення Пивоварова та ONUKA довели до мурах шанувальників своїми містичними перевтіленнями.

Зокрема Пивоваров приголомшив моторошним мейкапом від відомого візажиста Єгора Андрюшина.

Фанам новий формат артиста та потужний дует припав до душі.

"Цей кліп – просто вибух емоцій!".

"Потужна енергетика – аж мурахи по шкірі! Артем та ONUKA зарядили на повну".

"Трек настільки зачіпає, що мурахи по шкірі. Дуже потужно".

Раніше співачка KOLA захопила емоційним кліпом на нову пісню "Титанік".

Нагадаємо, українка Таню Муіньо зняла приголомшливий кліп для Леді Гаги.