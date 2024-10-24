Леді Гага презентує новий кліп "Disease" — тизер

Співачка Леді Гага. Фото: instagram.com/ladygaga/

Американська співачка Леді Гага анонсувала вихід свого першого синглу "Disease" із нового альбому. Прем'єру заплановано на 25 жовтня.

Про це артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Виконавця поділилася із шанувальниками коротким тизером нового кліпу. На його кадрах водій переслідує молоду брюнетку, що зі страхом втікає від нього. Водія чітко не видно, лише його силует у капелюсі. Мелодія фортепіано додає драматичності кадру.

Гага випустить кліп "Disease" цієї п'ятниці, 25 жовтня.

Над зйомками відео працювала відома українська режисерка Таня Муіньо. Вона має величезний досвід співпраці із всесвітньовідомими зірками. Зокрема, Таня знімала кліпи для Ленні Кравіца, Гаррі Стайлза, Кеті Перрі, The Weeknd, Дженіфер Лопес та Сема Сміта.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Леді Гага приголомшила виходом у фантастичній масці на Венеційському міжнародному кінофестивалі. А також зірка розповіла про свою найзаповітнішу мрію.