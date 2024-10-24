Леди Гага представит новый клип "Disease" — тизер

Певица Леди Гага. Фото: instagram.com/ladygaga/

Американская певица Леди Гага анонсировала выход своего первого сингла "Disease" из нового альбома. Премьера запланирована на 25 октября.

Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.

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Исполнительница поделилась с поклонниками коротким тизером нового клипа. На его кадрах водитель преследует молодую брюнетку, которая со страхом убегает от него. Водителя четко не видно, только его силуэт в шляпе. Мелодия фортепиано добавляет драматичности кадру.

Гага выпустит клип "Disease" в эту пятницу, 25 октября.

Над съемками работала известная украинская режиссер Таня Муиньо. Она имеет огромный опыт сотрудничества со всемирно известными звездами. В частности, Таня снимала клипы для Ленни Кравица, Гарри Стайлза, Кэти Перри, The Weeknd, Дженнифер Лопес и Сэма Смита.

Напомним, ранее мы писали, что певица Леди Гага ошеломила выходом в фантастической маске на Венецианском международном кинофестивале. А также звезда рассказала о своей самой заветной мечте.