Співачка Леді Гага із коханим Майклом Поланскі. Фото: Reuters

Співачка Леді Гага планує скромне весілля. Зірка розкрила подробиці пропозиції від нареченого Майкла Поланскі.

Про це вона розповіла в шоу Джиммі Кіммела, передає Page Six.

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Співачка зізналася про те, що мріє про скромне весілля, яке хоче відсвяткувати лише вдвох із коханим.

"Насправді ми говорили про те, щоб піти в суд удвох та замовити додому китайську їжу", — поділилася зірка.

Виконавиця також розповіла про те, що коханий їй освідчився у квітні, одразу після її дня народження. Того ж місяця зірку помітили у каблучці із діамантом.

Поланскі влаштував їй святкову вечерю, а після вони вдвох пішли підкорювати вершину гори — заняття, яким вони раніше любили займатися разом.

Гага розповіла, що вони з Поланскі піднялися на вершину гори, сфотографувалися, а потім спустилися назад, і саме тоді він вирішив попросити її руки і серця.

"Ми просто поверталися до кімнати і розмовляли, і він сказав... це було дуже в дусі Майкла — запитати мене, чи може він зробити мені пропозицію. Він хотів знати, чи можна зробити пропозицію до того, як він її зробить, і я відповіла: "Так!"", — зізналась виконавиця.

Леді Гага готується до весілля із Майклом Поланскі. Фото: Reuters

Леді Гага прийняла пропозицію вийти заміж. Фото: Reuters

Зірка розповіла, що Поланскі не став на одне коліно, як заведено, втім це їй сподобалося.

Закохані познайомилися на вечірці у 2019 році і кілька тижнів розмовляли по телефону, перш ніж піти на перше побачення.

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