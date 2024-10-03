Леді Гага готується до весілля із Майклом Поланскі

Леді Гага зізналась, яким буде її весілля
Співачка Леді Гага планує скромне весілля. Зірка розкрила подробиці пропозиції від нареченого Майкла Поланскі.
Про це вона розповіла в шоу Джиммі Кіммела, передає Page Six.
Леді Гага заговорила про весілля
Співачка зізналася про те, що мріє про скромне весілля, яке хоче відсвяткувати лише вдвох із коханим.
"Насправді ми говорили про те, щоб піти в суд удвох та замовити додому китайську їжу", — поділилася зірка.
Виконавиця також розповіла про те, що коханий їй освідчився у квітні, одразу після її дня народження. Того ж місяця зірку помітили у каблучці із діамантом.
Поланскі влаштував їй святкову вечерю, а після вони вдвох пішли підкорювати вершину гори — заняття, яким вони раніше любили займатися разом.
Гага розповіла, що вони з Поланскі піднялися на вершину гори, сфотографувалися, а потім спустилися назад, і саме тоді він вирішив попросити її руки і серця.
"Ми просто поверталися до кімнати і розмовляли, і він сказав... це було дуже в дусі Майкла — запитати мене, чи може він зробити мені пропозицію. Він хотів знати, чи можна зробити пропозицію до того, як він її зробить, і я відповіла: "Так!"", — зізналась виконавиця.
Зірка розповіла, що Поланскі не став на одне коліно, як заведено, втім це їй сподобалося.
Закохані познайомилися на вечірці у 2019 році і кілька тижнів розмовляли по телефону, перш ніж піти на перше побачення.
Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка, співачка Леді Гага приголомшила виходом у фантастичній масці на Венеційському міжнародному кінофестивалі. А також зірка розповіла про свою найзаповітнішу мрію.
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