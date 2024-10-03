Леди Гага готовится к свадьбе с Майклом Полански

Леди Гага призналась, какой будет ее свадьба
Певица Леди Гага планирует скромную свадьбу. Звезда раскрыла подробности предложения от жениха Майкла Полански.
Об этом она рассказала в шоу Джимми Киммела, передает Page Six.
Леди Гага заговорила о свадьбе
Певица призналась, что мечтает о скромной свадьбе, которую хочет отпраздновать только вдвоем с любимым.
"На самом деле мы говорили о том, чтобы пойти в суд вдвоем и заказать домой китайскую еду", — поделилась звезда.
Исполнительница также рассказала, что любимый ей сделал предложение в апреле, сразу после ее дня рождения. В том же месяце звезду заметили с кольцом с огромным бриллиантом.
Полански устроил ей праздничный ужин, а после они вдвоем пошли покорять вершину горы — занятие, которым они раньше любили заниматься вместе.
Гага рассказала, что они с Полански поднялись на вершину горы, сфотографировались, а затем спустились назад, и именно тогда он решил попросить ее руки и сердца.
"Мы просто возвращались в комнату и разговаривали, и он сказал... это было очень в духе Майкла — спросить меня, может ли он сделать мне предложение. Он хотел знать, можно ли сделать предложение до того, как он его сделает, и я ответила: "Да!", — призналась исполнительница.
Звезда рассказала, что Полански не стал на одно колено, как водится, впрочем, это ей понравилось.
Влюбленные познакомились на вечеринке в 2019 году и несколько недель разговаривали по телефону, прежде чем пойти на первое свидание.
Напомним, ранее мы писали, что певица, певица Леди Гага ошеломила выходом в фантастической маске на Венецианском международном кинофестивале. А также звезда рассказала о своей самой заветной мечте.
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