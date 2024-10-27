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Новий "Холостяк" Терен поскаржився на Мінсоцполітики

27 жовтня 2024 15:15
Ганна Корешкова - Редактор
Олександр Терен поскаржився на бюрократію в Мінсоцполітики
Герой Холостяк-13 Олександр Терен. Фото: instagram.com/holostyakstb/
Ганна Корешкова - Редактор

Новий "Холостяк" країни Олександр Терен поскаржився на бюрократію у Міністерстві соціальної політики України. Ветеран вже п'ятий місяць не може отримати комплектуючі до своїх протезів, якими його повинна забезпечити держава.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

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Герой "Холостяка" поділився своїм досвідом про те, як намагався отримати від держави наколінники до протезів. Ветеран пояснив, що вони є розхідним матеріалом та рвуться через декілька місяців після початку експлуатації. Терен пояснив, що раніше з видачею наколінників проблем не було. Їх стало важко отримувати з травня.

"Мені дають папери, які треба віднести в ЦНАП, але перед тим підтвердити в МСЕК і у свого сімейного лікаря, що наколінники мені дійсно необхідні", — розповів ветеран.

Терен розповів, що у Мінсоц почали активно боротися з недобросовісними протезними підприємствами, які замість того, щоб видавати комплектуючі, просто списували їх. Проте новий "Холостяк" обурений, що через це мають страждати ветерани, які втратили кінцівки.

Хлопець неодноразово телефонував на гарячу лінію відомства та писав скаргу в соцмережах, однак, це не принесло жодного результату.

"Що нам, ветеранами з ампутацією робити? Чекати цих примарних вівторків, наступних тижнів і пʼятниць? Сидіти тихенько і не висовуватись із домів, бо ходити ж нема на чому. Повернемось до радянської нормалізації "інваліду нема місця в суспільстві" чи що? Чи може малювати плакати і приходити кричати під міністерством?", — обурився Терен.

Раніше Олександр Терен зізнався, як ставиться до "жіночих" та "чоловічих" обов'язків у родині. А також редакція Новини.LIVE розповідала, як склалося життя героя першого сезону шоу "Холостяк" Макса Чмерковського.

протезування Олександр "Терен" Будько українські зірки Мінсоцполітики шоу Холостяк

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15:06 Додатковий заробіток — як здати брухт та який метал дорожчий

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