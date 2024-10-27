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Новый "Холостяк" Терен пожаловался на Минсоцполитики

27 октября 2024 15:15
Анна Корешкова - Редактор
Анна Корешкова
Редактор
Александр Терен пожаловался на бюрократию в Минсоцполитики
Герой Холостяк-13 Александр Терен. Фото: instagram.com/holostyakstb/
Анна Корешкова - Редактор
Анна Корешкова
Редактор

Новый "Холостяк" страны Александр Терен пожаловался на бюрократию в Министерстве социальной политики Украины. Ветеран уже пятый месяц не может получить комплектующие к своим протезам, которыми его должно обеспечить государство.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

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Герой "Холостяка" поделился своим опытом о том, как пытался получить от государства наколенники к протезам. Ветеран объяснил, что это расходные материалы и они рвутся через несколько месяцев после начала эксплуатации. Терен объяснил, что раньше с выдачей наколенников проблем не было. Их стало тяжело получать с мая.

"Мне дают бумаги, которые нужно отнести в ЦНАП, но прежде подтвердить в МСЭК и у своего семейного врача, что наколенники мне действительно необходимы", — рассказал ветеран.

Терен рассказал, что в Минсоцполитики начали активно бороться с недобросовестными протезными предприятиями, которые вместо того, чтобы выдавать комплектующие, просто списывали их. Однако новый "Холостяк" возмущен, что из-за этого должны страдать ветераны, которые потеряли конечности.

Парень неоднократно звонил по телефону на горячую линию ведомства и писал жалобу в соцсетях, однако это не принесло никакого результата.

"Что нам, ветеранам с ампутацией, делать? Ждать этих призрачных вторников, следующих недель и пятниц? Сидеть тихонько и не высовываться из домов, потому что ходить же не на чем. Вернемся к советской нормализации "инвалиду нет места в обществе" или что? Или, может, рисовать плакаты и приходить кричать под министерством?" — возмутился Терен.

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протезирование Александр "Терен" Будько украинские звезды Минсоцполитики шоу Холостяк

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