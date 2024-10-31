Холостяк-13 з Олександром Тереном - як знімали першу вечірку - фото, подробиці

Олександр Терен. Фото: instagram.com/holostyakstb

Поки глядачі очікують на прем'єру нового сезону шоу "Холостяк" з Олександром Тереном, команда проєкту ділиться цікавими фактами про знімальний процес. Так, стало відомо, як саме минули знімання першої вечірки.

Подробиці з'явилися на офіційній сторінці шоу в Instagram.

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Усі знімання проєкту відбувалися влітку, тож на вулиці була неабияка спека. Тож під час першої вечірки команді шоу довелося постаратися, аби вберегти від перегрівання не лише холостяка і учасниць, а й заповітні троянди, які Терен мав вручати фавориткам.

За знімальний день, який, до речі, тривав понад 30 годин, було використано близько 400 літрів води, а квіти рятували за допомогою кондиціонерів.

Перша вечірка шоу "Холостяк-13". Фото: instagram.com/holostyakstb

"Зйомка першої вечірки "Холостяка" відбувалася влітку і тривала понад 30 годин. Для її підготовки та реалізації було задіяно майже 200 людей творчої команди. Вечірка вийшла дуже спекотною — як через накал пристрастей, так і через температуру повітря, яка сягала 40 градусів. Команда, ведучий, холостяк і героїні проєкту рятувалися, звісно, прохолодною водою. За цей вечір було випито майже 400 літрів води! Трояндами, які чекали на головну церемонію вечора, також ретельно опікувалися. Аби зберегти свіжість, квіти зберігалися в прохолодній кімнаті, в якій працював кондиціонер", — розповіли у команді реаліті.

Нагадаємо, у мережі розсекретили одну з учасниць нового сезону "Холостяка", яка спробувала підкорити Олександра Терена у ліжку.

Також редакція Новини.LIVE розповіла, як склалося життя головних героїв усіх сезонів шоу "Холостяк" після проєкту.