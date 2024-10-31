Холостяк-13 с Александром Тереном - как снимали первую вечеринку - фото, подробности

Александр Терен. Фото: instagram.com/holostyakstb

Пока зрители ожидают премьеру нового сезона шоу "Холостяк" с Александром Тереном, команда проекта делится интересными фактами о съемочном процессе. Так, стало известно, как именно прошли съемки первой вечеринки.

Подробности появились на официальной странице шоу в Instagram.

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Все съемки проекта происходили летом, поэтому на улице была изрядная жара. Во время первой вечеринки команде шоу пришлось постараться, чтобы уберечь от перегрева не только холостяка и участниц, но и заветные розы, которые Терен должен был вручать фавориткам.

За съемочный день, который, кстати, длился более 30 часов, было использовано около 400 литров воды, а цветы спасали с помощью кондиционеров.

Первая вечеринка шоу "Холостяк-13". Фото: instagram.com/holostyakstb

"Съемка первой вечеринки "Холостяка" проходила летом и длилась более 30 часов. Для ее подготовки и реализации было задействовано почти 200 человек творческой команды. Вечеринка получилась очень жаркой — как из-за накала страстей, так и из-за температуры воздуха, которая достигала 40 градусов. Команда, ведущий, холостяк и героини проекта спасались, конечно, прохладной водой. За этот вечер было выпито почти 400 литров воды! О розах, которые ждали главную церемонию вечера, также тщательно заботились. Чтобы сохранить свежесть, цветы хранились в прохладной комнате, в которой работал кондиционер", — рассказали в команде реалити.

Напомним, в сети рассекретили одну из участниц нового сезона "Холостяка", которая попыталась покорить Александра Терена в постели.

Также редакция Новини.LIVE рассказала, как сложилась жизнь главных героев всех сезонов шоу "Холостяк" после проекта.