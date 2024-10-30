Шоу Холостяк - як склалося життя головних героїв - фото, подробиці

Микита Добринін на "Холостяк". Фото: СТБ

Вже 1 листопада глядачі побачать на екранах новий сезон романтичного шоу "Холостяк". Головним героєм цьогорічного реаліті став ветеран Олександр "Терен" Будько.

Редакція Новини.LIVE пропонує згадати, якими були найбажаніші холостяки за усі сезону проєкту та як склалося їхнє життя після шоу.

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1 сезон — Макс Чмерковський

У першому сезоні головним героєм став хореограф Макс Чмерковський. У фіналі проєкту танцівник обрав Олександру Шульгіну. Однак стосунки пари протривали недовго і невдовзі пара розійшлася.

Макс Чмерковський у шоу "Холостяк". Фото: скриншот

Після проєкту Макс мешкає у США, де має власний бізнес, а також деколи з'являється на шоу в Україні.

2016 року колишній "холостяк" одружився із танцівницею Петою Мартройд. Пара виховує трьох синів — Шая, Ріо та Мілана.

Макс Чмерковський з дружиною та синами. Фото: instagram.com/maksimc

2 сезон — Метью Френсіс Романов

У наступному сезоні учасниці намагалися підкорити серце справжнього нащадка королівської крові. Британський фотограф Френсіс Метью та його родина походять з царської династії Романових.

Тоді завидний наречений обрав Олену Ряснову, заради якої навіть залишився жити в Україні. Проте через півроку стосунків пара розійшлася.

Метью Френсіс у шоу "Холостяк-2". Фото: скриншот

Зараз Метью живе у Великій Британії та багато подорожує. Екс"холостяк" працює особистим тренером, а також займається нутріціологією.

Метью Френсіс Романов. Фото: instagram.com/francismathew

3 сезон — Андрій Іскорнєв

Головним героєм шоу 2013 року став російський пластичний хірург Андрій Іскорнєв. Цей сезон по праву можна назвати одни із найскандальніших.

У фіналі Андрій обрав Анну Козир, однак не став будувати з нею стосунки. Натомість після завершення шоу стало відомо, що від хірурга була вагітна інша фіналістка Яна Станішевська, але дівчина втратила дитину.

Андрій Іскорнєв на шоу "Холостяк-3". Фото: скриншот

У результаті після шоу Іскорнєв деякий час зустрічався з ще одною учасницею — Іриною Скорик, але і ці стосунки тривали не довго.

Наразі скандальний хірург мешкає у США, але продовжує працювати з артистами, що підтримують путінський режим. Сам Іскорнєв про війну в Україні мовчить.

Андрій Іскорнєв зараз. Фото: instagram.com/andrey_iskornev

4 сезон — Костянтин Євтушенко

Львівський бізнесмен теж вирішив шукати свою обраницю на шоу. Щоправда, палких почуттів на камеру глядачі так і не побачили — Костянтин не поцілував жодну дівчину на шоу. А згодом взагалі виявилося, що поза проєктом на бізнесмена чекала дівчина.

У фіналі Євтушенко віддав обручку Анні Селюковій, але одразу після завершення знімань пара розійшлася.

Костянтин Євтушенко на шоу "Холостяк". Фото: скриншот

Через короткий час після виходу "Холостяка-3" на екрани стало відомо, що Євтушенко одружився із олімпійською чемпіонкою Наталією Добринською. Зараз пара мешкає в Україні та виховує трьох дітей — двох синів і доньку.

Костянтин Євтушенко з родиною. Фото: instagram.com/yevtushenko_c

5 сезон — Сергій Мельник

У п'ятому сезоні головним героєм став український футболіст Сергій Мельник. Спортсмен підкорив глядачів своєю щирістю на шоу.

У фіналі Сергій обрав Марину Кліщук. Після завершення шоу пара була разом приблизно пів року, але до шлюбу не дійшло.

Сергій Мельник у шоу "Холостяк". Фото: instagram.com/sergeimelnik

Зараз Сергій активно веде свій блог у соцмережах, де ділиться мотиваційними публікаціями та розповідає про своє життя. Нещодавно футболіст натякнув, що його серце не самотнє.

Сергій Мельник. Фото: instagram.com/sergeimelnik

6 сезон — Іраклі Макацарія

Палкий грузин Іраклі Макацарія завоював серця не лише учасниць шоу, а й більшості українських дівчат. Але підкорити його самого змогла лише одна — Олена Лесик.

Після завершення знімань Іраклі та Олена зустрічалися ще дев'ять місяців, але потім дівчина захотіла розірвати стосунки.

Іраклі Макацарія. Фото: instagram.com/maqatsa

Зараз Іраклі мешкає у Грузії, де активно веде свій бізнес. Окрім того, продюсер час від час знімається у шоу в Україні.

2021 року Макацарія одружився із дівчиною Лізою Чічуа, яка молодша за нього на 17 років. За рік в пари народився син, а зараз Ліза вагітна вдруге.

Іраклі Макацарія з дружиною. Фото: instagram.com/maqatsa

7 сезон — Дмитро Черкасов

Професійний плавець теж не зміг побудувати щасливу родині з переможницею шоу, якою стала Ліда Немченко.

Дмитро Черкасов. Фото: instagram.com/dmitriy_cherkasov_

Однак невдовзі після проєкту Дмитро познайомився із майбутньою дружиною Олександрою. Дівчина вже мала сина від попередніх стосунків, а згодом у пари народився спільна дитина — хлопчик на ім'я Марк.

Під час повномасштабної війни родина переїхала до Ірландії.

Дмитро Черкасов з родиною. Фото: instagram.com/dmitriy_cherkasov_

8 сезон — Рожден Анусі

Співак та саундпродюсер довго наважувався на участь у романтичному шоу. Одесит казав, що мріє про міцну родину зі своєю обраницею.

У фіналі Рожден обрав Іванну Гончарук, проте ці стосунки теж тривали недовго.

Рожден Анусі та Іванна Гончарук. Фото: скриншот

Після початку повномасштабної війни співак жодним чином не коментував російське вторгнення та, ба більше, обмежив свій профіль в Instagram для користувачів з України.

Рожден Анусі. Фото: instagram.com/rozhdenanusi

9 сезон — Микита Добринін

Шоумен чи не єдиний з учасників шоу, хто одружився на своїй обраниці. Переможницею проєкту та дружиною холостяка стала Даша Квіткова.

Микита Добринін і Даша Квіткова. Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Пара була у шлюбі майже два роки та навіть встигла обвінчатися. Однак минулого року Микита та Даша оголосили про розлучення. Разом колишнє подружжя виховує сина Лева.

Втім, як розповів ведучий, зараз він знову закоханий.

Микита Добринін з сином. Фото: instagram.com/nikitadobrynin

10 сезон — Максим Михайлюк

Пілот Максим Михайлюк на шоу "Холостяк" обрав Дашу Ульянова. Поза камерами пара намагалася побудувати міцні стосунки, але все ж таки вони вирішила іти різними дорогами.

Максим Михайлюк у шоу "Холостяк". Фото: instagram.com/flymax305

Однак довго Максим сам не був. Невдовзі холостяк одружився із моделлю Дашою Хлистун. Пара вже має двох дітей — доньку Аріану та сина Димитрія. Зараз подружжя мешкає за кордоном.

Максим Михайлюк з родиною. Фото: instagram.com/flymax305

11 сезон — Михайло Заливако

Бізнесмен віддав обручку на шоу Анні Богдан. Після завершення проєкту закохані тривалий час зустрічалися та навіть мешкали разом.

Михайло Заливако та Анна Богдан. Фото: instagram.com/kanyeeebear

Однак із початком повномасштабної війни стосунки почали руйнуватися, і пара оголосила про розставання.

Зараз Михайло не дуже активно розповідає підписникам про своє життя. Здебільшого у своїх соцмережах він висвітлює події під час війни в Україні та допомагає військовим.

Михайло Заливако. Фото: instagram.com/kanyeeebear

12 сезон — Алекс Топольский

Сезон із бізнесменом та актором Алексом Топольский був на межі зриву через російське вторгнення. Однак все ж таки глядачі побачили романтичне реаліті під час війни.

Алекс у фіналі обрав Катерину Лозовицьку. Після знімань пара була разом якийсь час, але так і не змогла побудувати сім'ю.

Алекс Топольский у шоу "Холостяк". Фото: instagram.com/alex_topolsky

Під час війни Алек виїхав з України за кордон. Зараз бізнесмен мешкає на Балі та займається просуванням своїх курсів.

Алекс Топольский. Фото: instagram.com/alex_topolsky

Нагадаємо, ми писали, що відома блогерка прийшла на "Холостяк-13" та спробувала спокусити Олександра Терена в ліжку.

Раніше Олександр Терен поскаржився на бюрократію в Мінсоцполітики.