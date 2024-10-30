Шоу Холостяк - как сложилась жизнь главных героев - фото, подробности

Никита Добрынин на «Холостяке». Фото: СТБ

Уже 1 ноября зрители увидят на экранах новый сезон романтического шоу "Холостяк". Главным героем нынешнего реалити стал ветеран Александр "Терен" Будько.

Редакция Новини.LIVE предлагает вспомнить, какими были самые желанные холостяки за все сезоны проекта и как сложилась их жизнь после шоу.

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1 сезон — Макс Чмерковский

В первом сезоне главным героем стал хореограф Макс Чмерковский. В финале проекта танцовщик избрал Александра Шульгина. Однако отношения пары продлились недолго, и вскоре пара разошлась.

Макс Чмерковский в шоу "Холостяк". Фото: скриншот

После проекта Макс живет в США, где имеет собственный бизнес, а также иногда появляется на шоу в Украине.

В 2016 году бывший "холостяк" женился на танцовщице Пете Мартройд. Пара воспитывает троих сыновей — Шая, Рио и Милана.

Макс Чмерковский с женой и сыновьями. Фото: instagram.com/maksimc

2 сезон — Мэтью Фрэнсис Романов

В следующем сезоне участницы пытались покорить сердце настоящего потомка королевской крови. Британский фотограф Фрэнсис Мэтью и его семья происходят из царской династии Романовых.

Тогда завидный жених выбрал Елену Ряснову, ради которой даже остался жить в Украине. Однако через полгода отношений пара разошлась.

Мэтью Фрэнсис в шоу "Холостяк-2". Фото: скриншот

Сейчас Мэтью живет в Великобритании и много путешествует. Экс-холостяк работает личным тренером, а также занимается нутрициологией.

Мэтью Фрэнсис Романов. Фото: instagram.com/francismathew

3 сезон — Андрей Искорнев

Главным героем шоу 2013 стал российский пластический хирург Андрей Искорнев. Этот сезон по праву можно назвать одни из самых скандальных.

В финале Андрей выбрал Анну Козырь, однако не стал строить с ней отношения. После завершения шоу стало известно, что от хирурга была беременна другая финалистка Яна Станишевская, но девушка потеряла ребенка.

Андрей Искорнев на шоу "Холостяк-3". Фото: скриншот

В результате после шоу Искорнев некоторое время встречался с еще одной участницей — Ириной Скорик, но и эти отношения продолжались недолго.

В настоящее время скандальный хирург живет в США, но продолжает работать с артистами, поддерживающими путинский режим. Сам Искорнев о войне на Украине молчит.

Андрей Искорнев сейчас. Фото: instagram.com/andrey_iskornev

4 сезон — Константин Евтушенко

Львовский бизнесмен тоже решил искать свою избранницу на шоу. Правда, страстных чувств на камеру зрители так и не увидели — Константин не поцеловал девушку на шоу. А впоследствии вообще оказалось, что вне проекта бизнесмена ждала девушка.

В финале Евтушенко отдал кольцо Анне Селюковой, но сразу после завершения съемок пара разошлась.

Константин Евтушенко на шоу "Холостяк". Фото: скриншот

Через короткое время после выхода "Холостяка-3" на экраны стало известно, что Евтушенко женился на олимпийской чемпионке Наталье Добрынской. Сейчас пара живет в Украине и воспитывает троих детей — двух сыновей и дочь.

Константин Евтушенко с семьей. Фото: instagram.com/yevtushenko_c

5 сезон — Сергей Мельник

В пятом сезоне главным героем стал украинский футболист Сергей Мельник. Спортсмен покорил зрителей своей искренностью на шоу.

В финале Сергей выбрал Марину Клищук. После завершения шоу пара была вместе около полугода, но до брака не дошло.

Сергей Мельник в шоу "Холостяк". Фото: instagram.com/sergeimelnik

Сейчас Сергей активно ведет свой блог в соцсетях, где делится мотивационными публикациями и рассказывает о своей жизни. Недавно футболист намекнул, что его сердце не одиноко.

Сергей Мельник. Фото: instagram.com/sergeimelnik

6 сезон — Иракли Макацария

Пылкий грузин Иракли Макацария завоевал сердца не только участниц шоу, но и большинства украинских девушек. Но покорить его самого смогла только одна — Елена Лесик.

После окончания съемок Иракли и Елена встречались еще девять месяцев, но затем девушка захотела разорвать отношения.

Иракли Макацария. Фото: instagram.com/maqatsa

Сейчас Иракли живет в Грузии, где активно ведет свой бизнес. Кроме того, продюсер время от времени снимается в шоу в Украине.

В 2021 году Макацария женился на девушке Лизе Чичуа, которая младше его на 17 лет. Через год у пары родился сын, а сейчас Лиза беременна во второй раз.

Иракли Макацария с женой. Фото: instagram.com/maqatsa

7 сезон — Дмитрий Черкасов

Профессиональный пловец тоже не смог построить счастливую семью с победительницей шоу, которой стала Лида Немченко.

Дмитрий Черкасов. Фото: instagram.com/dmitriy_cherkasov_

Однако вскоре после проекта Дмитрий познакомился с будущей женой Александрой. У девушки уже был сын от предыдущих отношений, а потом у пары родился общий ребенок — мальчик по имени Марк.

Во время полномасштабной войны семья переехала в Ирландию.

Дмитрий Черкасов с семьей. Фото: instagram.com/dmitriy_cherkasov_

8 сезон — Рожден Ануси

Певец и саундпродюсер долго решался на участие в романтическом шоу. Одессит говорил, что мечтает о крепкой семье со своей избранницей.

В финале Рожден выбрал Иванну Гончарук, однако эти отношения тоже продолжались недолго.

Рожден Ануси и Иванна Гончарук. Фото: скриншот

После начала полномасштабной войны певец никак не комментировал российское вторжение и, более того, ограничил свой профиль в Instagram для пользователей из Украины.

Рождествен Ануси. Фото: instagram.com/rozhdenanusi

9 сезон — Никита Добрынин

Шоумен едва ли не единственный из участников шоу, кто женился на своей избраннице. Победительницей проекта и женой холостяка стала Даша Квиткова.

Никита Добрынин и Даша Квиткова. Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Пара была в браке почти два года и даже успела обвенчаться. Однако в прошлом году Никита и Даша объявили о разводе. Вместе бывшие супруги воспитывают сына Льва.

Впрочем, как рассказал ведущий, сейчас он снова влюблен.

Никита Добрынин с сыном. Фото: instagram.com/nikitadobrynin

10 сезон — Максим Михайлюк

Пилот Максим Михайлюк на шоу "Холостяк" выбрал Дашу Ульянова. Вне камер пара пыталась построить крепкие отношения, но все же они решила идти разными дорогами.

Максим Михайлюк в шоу "Холостяк". Фото: instagram.com/flymax305

Однако долго Максим сам не был. Вскоре холостяк женился на модели Даше Хлыстун. У пара уже двое детей — дочь Ариана и сын Димитрий. Сейчас супруги живут за границей.

Максим Михайлюк с семьей. Фото: instagram.com/flymax305

11 сезон — Михаил Заливако

Бизнесмен отдал кольцо на шоу Анни Богдан. После завершения проекта влюбленные долгое время встречались и даже жили вместе.

Михаил Заливако и Анна Богдан. Фото: instagram.com/kanyeeebear

Однако с началом полномасштабной войны отношения начали разрушаться и пара объявила о расставании.

Сейчас Михаил не очень активно рассказывает подписчикам о своей жизни. В большинстве своем в своих соцсетях он освещает события во время войны в Украине и помогает военным.

Михаил Заливако. Фото: instagram.com/kanyeeebear

12 сезон — Алекс Топольский

Сезон с бизнесменом и актером Алексом Топольским был на грани срыва из-за российского вторжения. Однако все же зрители увидели романтическое реалити во время войны.

Алекс в финале выбрал Екатерину Лозовицкую. После съемок пара была вместе какое-то время, но так и не смогла построить семью.

Алекс Топольский в шоу "Холостяк". Фото: instagram.com/alex_topolsky

Во время войны Алек уехал из Украины за границу. Сейчас бизнесмен живет на Бали и занимается продвижением своих курсов.

Алекс Топольский. Фото: instagram.com/alex_topolsky

Напомним, мы писали, что известная блоггерша пришла на "Холостяк-13" и попыталась соблазнить Александра Терена в постели.

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