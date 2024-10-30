Шоу Холостяк - как сложилась жизнь главных героев - фото, подробности

Как живут главные герои всех сезонов шоу "Холостяк" после проекта
Уже 1 ноября зрители увидят на экранах новый сезон романтического шоу "Холостяк". Главным героем нынешнего реалити стал ветеран Александр "Терен" Будько.
Редакция Новини.LIVE предлагает вспомнить, какими были самые желанные холостяки за все сезоны проекта и как сложилась их жизнь после шоу.
Как сложилась судьба главных героев шоу "Холостяк"
1 сезон — Макс Чмерковский
В первом сезоне главным героем стал хореограф Макс Чмерковский. В финале проекта танцовщик избрал Александра Шульгина. Однако отношения пары продлились недолго, и вскоре пара разошлась.
После проекта Макс живет в США, где имеет собственный бизнес, а также иногда появляется на шоу в Украине.
В 2016 году бывший "холостяк" женился на танцовщице Пете Мартройд. Пара воспитывает троих сыновей — Шая, Рио и Милана.
2 сезон — Мэтью Фрэнсис Романов
В следующем сезоне участницы пытались покорить сердце настоящего потомка королевской крови. Британский фотограф Фрэнсис Мэтью и его семья происходят из царской династии Романовых.
Тогда завидный жених выбрал Елену Ряснову, ради которой даже остался жить в Украине. Однако через полгода отношений пара разошлась.
Сейчас Мэтью живет в Великобритании и много путешествует. Экс-холостяк работает личным тренером, а также занимается нутрициологией.
3 сезон — Андрей Искорнев
Главным героем шоу 2013 стал российский пластический хирург Андрей Искорнев. Этот сезон по праву можно назвать одни из самых скандальных.
В финале Андрей выбрал Анну Козырь, однако не стал строить с ней отношения. После завершения шоу стало известно, что от хирурга была беременна другая финалистка Яна Станишевская, но девушка потеряла ребенка.
В результате после шоу Искорнев некоторое время встречался с еще одной участницей — Ириной Скорик, но и эти отношения продолжались недолго.
В настоящее время скандальный хирург живет в США, но продолжает работать с артистами, поддерживающими путинский режим. Сам Искорнев о войне на Украине молчит.
4 сезон — Константин Евтушенко
Львовский бизнесмен тоже решил искать свою избранницу на шоу. Правда, страстных чувств на камеру зрители так и не увидели — Константин не поцеловал девушку на шоу. А впоследствии вообще оказалось, что вне проекта бизнесмена ждала девушка.
В финале Евтушенко отдал кольцо Анне Селюковой, но сразу после завершения съемок пара разошлась.
Через короткое время после выхода "Холостяка-3" на экраны стало известно, что Евтушенко женился на олимпийской чемпионке Наталье Добрынской. Сейчас пара живет в Украине и воспитывает троих детей — двух сыновей и дочь.
5 сезон — Сергей Мельник
В пятом сезоне главным героем стал украинский футболист Сергей Мельник. Спортсмен покорил зрителей своей искренностью на шоу.
В финале Сергей выбрал Марину Клищук. После завершения шоу пара была вместе около полугода, но до брака не дошло.
Сейчас Сергей активно ведет свой блог в соцсетях, где делится мотивационными публикациями и рассказывает о своей жизни. Недавно футболист намекнул, что его сердце не одиноко.
6 сезон — Иракли Макацария
Пылкий грузин Иракли Макацария завоевал сердца не только участниц шоу, но и большинства украинских девушек. Но покорить его самого смогла только одна — Елена Лесик.
После окончания съемок Иракли и Елена встречались еще девять месяцев, но затем девушка захотела разорвать отношения.
Сейчас Иракли живет в Грузии, где активно ведет свой бизнес. Кроме того, продюсер время от времени снимается в шоу в Украине.
В 2021 году Макацария женился на девушке Лизе Чичуа, которая младше его на 17 лет. Через год у пары родился сын, а сейчас Лиза беременна во второй раз.
7 сезон — Дмитрий Черкасов
Профессиональный пловец тоже не смог построить счастливую семью с победительницей шоу, которой стала Лида Немченко.
Однако вскоре после проекта Дмитрий познакомился с будущей женой Александрой. У девушки уже был сын от предыдущих отношений, а потом у пары родился общий ребенок — мальчик по имени Марк.
Во время полномасштабной войны семья переехала в Ирландию.
8 сезон — Рожден Ануси
Певец и саундпродюсер долго решался на участие в романтическом шоу. Одессит говорил, что мечтает о крепкой семье со своей избранницей.
В финале Рожден выбрал Иванну Гончарук, однако эти отношения тоже продолжались недолго.
После начала полномасштабной войны певец никак не комментировал российское вторжение и, более того, ограничил свой профиль в Instagram для пользователей из Украины.
9 сезон — Никита Добрынин
Шоумен едва ли не единственный из участников шоу, кто женился на своей избраннице. Победительницей проекта и женой холостяка стала Даша Квиткова.
Пара была в браке почти два года и даже успела обвенчаться. Однако в прошлом году Никита и Даша объявили о разводе. Вместе бывшие супруги воспитывают сына Льва.
Впрочем, как рассказал ведущий, сейчас он снова влюблен.
10 сезон — Максим Михайлюк
Пилот Максим Михайлюк на шоу "Холостяк" выбрал Дашу Ульянова. Вне камер пара пыталась построить крепкие отношения, но все же они решила идти разными дорогами.
Однако долго Максим сам не был. Вскоре холостяк женился на модели Даше Хлыстун. У пара уже двое детей — дочь Ариана и сын Димитрий. Сейчас супруги живут за границей.
11 сезон — Михаил Заливако
Бизнесмен отдал кольцо на шоу Анни Богдан. После завершения проекта влюбленные долгое время встречались и даже жили вместе.
Однако с началом полномасштабной войны отношения начали разрушаться и пара объявила о расставании.
Сейчас Михаил не очень активно рассказывает подписчикам о своей жизни. В большинстве своем в своих соцсетях он освещает события во время войны в Украине и помогает военным.
12 сезон — Алекс Топольский
Сезон с бизнесменом и актером Алексом Топольским был на грани срыва из-за российского вторжения. Однако все же зрители увидели романтическое реалити во время войны.
Алекс в финале выбрал Екатерину Лозовицкую. После съемок пара была вместе какое-то время, но так и не смогла построить семью.
Во время войны Алек уехал из Украины за границу. Сейчас бизнесмен живет на Бали и занимается продвижением своих курсов.
Напомним, мы писали, что известная блоггерша пришла на "Холостяк-13" и попыталась соблазнить Александра Терена в постели.
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