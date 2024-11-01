SOWA посвятила песню шоу Холостяк - видео

Украинская певица SOWA. Фото: instagram.com/sowa_official_/

Украинская певица SOWA выпустила песню "Принцесса Роза". Звезда посвятила ее романтическому реалити "Холостяк", в который она мечтала попасть.

Об этом она рассказала на своей странице Instagram.

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Исполнительница сообщила, что в этом году впервые решилась выйти из своей зоны комфорта и подала заявку для участия в шоу "Холостяк". Артистка призналась, что ей очень понравился нынешний герой шоу, ветеран Александр Терен.

Именно подача заявки на шоу вдохновила девушку написать песню "Принцесса Роза". Ей стало интересно, как бы звучал саундтрек к шоу в ее авторстве.

Исполнительница расстроилась из-за того, что организаторы "Холостяка" не выбрали ее одной из участниц шоу.

"Я написала песню на основе настоящей сказки "Принцесса Роза и Золотая Птица", которую я посвятила проекту. В песне многие фразы пересекаются с историей и с главным символом проекта "Холостяк" — розой. Мечтаю, чтобы одна из моих авторских песен стала саундтреком к саундтреку масштабного проекта", — поделилась исполнительница.

Напомним, в сети рассекретили одну из участниц нового сезона "Холостяка", которая попыталась покорить Александра Терена в постели. А также редакция Новини.LIVE рассказала, как сложилась жизнь главных героев всех сезонов шоу "Холостяк" после проекта.