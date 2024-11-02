Александр Терен выгнал из "Холостяка" семерых девушек - кого

Ветеран и блоггер Александр Терен. Фото: скриншот СТБ

Состоялась долгожданная премьера романтического реалити-шоу "Холостяк". За сердце ветерана Александра Терена пришли сражаться красивые и умные девушки. Однако некоторые уже покинули проект, ведь не смог получить взаимной симпатии.

Редакция Новини.LIVE рассказывает детали.

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В пятницу, 1 ноября, состоялась премьера 13-го сезона "Холостяка". Ветеран Александр Терен впервые увидел девушек, но некоторые сразу не понравились ему.

В первом выпуске проекта герой простился с 7 участницами. На проекте осталось 12, которые в течение следующих недель будут соревноваться за его сердце.

Первой девушкой, уехавшей домой, стала Екатерина. Участница пришла на проект на костылях. Терен мило объяснил, что девушка ему нравится, но только как друг. Екатерина плакала, когда они прощались.

Катя покинула "Холостяк". Фото: скриншот СТБ

Следом за ней отправилась и хирург Полина. По словам Терена, не смог почувствовать от нее достаточно тепла. В то же время мужчина подметил важность ее профессии и выразил свое уважение.

Терен не дал розы Полине. Фото: скриншот СТБ

Следующим собирать чемодан отправилась Инна. У "Холостяка" создалось впечатление, что девушка пришла не искать любви, а познакомиться с кумиром.

Инна покинула шоу "Холостяк". Фото: скриншот СТБ

Блогер Маричка Довбенко также не получила розу. Впрочем, она, похоже, больше всего разозлила ветерана. Ведь Александр обвинил ее во лжи. Девушка уверяла, что пришла на шоу ради него, но это уже не в первый раз она пыталась попасть на популярное реалити.

Маричка из-за лжи покинула шоу. Фото: скриншот СТБ

Также из проекта ушли Лаура, Анна и Юлия. Терен предпочел других девушек.

Напомним, известная певица написала песню для проекта "Холостяк". Также мы рассказывали, как снимали первый выпуск реалити.