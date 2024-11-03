Данная Оханская раскрыла секреты съемок "Холостяка"

Фрагмент выпуска шоу "Холостяк 13". Фото: скриншот СТБ

Одна из бывших участниц 10 сезона "Холостяка" Дана Оханская раскрыла подробности, как главный герой шоу выбирает девушек на первой вечеринке. Девушка объяснила, что далеко не все на проекте зависит от мужчины.

Об этом она рассказала на своей странице Instagram.

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Дана объяснила, что не каждую участницу, которая получит розу, выбирает сам герой шоу. Есть огромная команда, которая помогает "Холостяку" выбрать девушек, которые будут интересны зрителям.

"У кого-то из участниц есть драма, которая будет интересна зрителю. Кто-то из участниц будет раздражать вас, что тоже надо. Кто-то — веселить. А в ком-то большинство из зрителей будет видеть себя", — рассказала Дана.

Бывшая участница шоу уверена, что последние девушки чаще всего и побеждают в реалити.

Оханская также рассказала, что "Холостяк" также банально не успевает за столь короткий промежуток времени рассмотреть характер девушек.

Бывшая участница рассказала, что после первой вечеринки остаются девушки, к которым главный герой почувствовал "химию". Дана также напомнила, что у каждого мужчины есть свой типаж девушек и именно от него часто зависит выбор главного героя.

Бывшая участница призвала девушек, которые покинули проект на первой вечеринке, не зацикливаться на поражении, ведь они типажи других мужчин.

Напомним, мы рассказывали, кого изгнал Александр Терен из проекта. Также писали, как снимали первый выпуск реалити.