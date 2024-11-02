Хто став фавориткою Олександра Терена на шоу Холостяк — фото

Ветеран та блогер Олександр Терен. Фото: скриншот СТБ

Головний "Холостяк" країни Олександр Терен вже обрав дівчину, яка найбільше йому приглянулась на проєкті. Тетяні він віддав першу троянду на церемонії.

Редакція Новини.LIVE розповідає деталі.

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На українському телебаченні стартувало реаліті-шоу "Холостяк". Головним героєм став військовий, ветеран, громадський діяч, письменник і учасник національної збірної Invictus Games — Олександр "Терен" Будько.

У випуску вже відбулась церемонія, на якій герой обрав 12 учасниць. Першу троянду від чоловіка отримала хендмейд майстриня з Одеси — Тетяна.

"У її погляді я відчув щирість. А її доброта мене настільки здивувала, що я без вагань зробив вибір", — зізнався Будько.

Олександр Терен обрав Тетяну. Фото: скриншот СТБ

На знайомство з Олександром вона прийшла з парою зайчиків-мандрівників, яких назвала прототипами себе і "Терена".

Нагадаємо, ми розповідали, кого вигнав Олександр Терен з проєкту. Також писали, як знімали перший випуск реаліті.