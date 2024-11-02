Хто став фавориткою Олександра Терена на шоу Холостяк — фото

"Холостяк" Терен обрав першу фаворитку нового сезону — хто вона
Головний "Холостяк" країни Олександр Терен вже обрав дівчину, яка найбільше йому приглянулась на проєкті. Тетяні він віддав першу троянду на церемонії.
Редакція Новини.LIVE розповідає деталі.
Олександр Терен обрав фаворитку на шоу "Холостяк"
На українському телебаченні стартувало реаліті-шоу "Холостяк". Головним героєм став військовий, ветеран, громадський діяч, письменник і учасник національної збірної Invictus Games — Олександр "Терен" Будько.
У випуску вже відбулась церемонія, на якій герой обрав 12 учасниць. Першу троянду від чоловіка отримала хендмейд майстриня з Одеси — Тетяна.
"У її погляді я відчув щирість. А її доброта мене настільки здивувала, що я без вагань зробив вибір", — зізнався Будько.
На знайомство з Олександром вона прийшла з парою зайчиків-мандрівників, яких назвала прототипами себе і "Терена".
Нагадаємо, ми розповідали, кого вигнав Олександр Терен з проєкту. Також писали, як знімали перший випуск реаліті.
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