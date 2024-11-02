Кто стал фавориткой Александра Терена на шоу Холостяк.

"Холостяк" Терен выбрал первую фаворитку нового сезона — кто она
Главный "Холостяк" страны Александр Терен уже выбрал девушку, которая больше всего ему приглянулась на проекте. Татьяне он отдал первую розу на церемонии.
Редакция Новини.LIVE рассказывает детали.
Александр Терен выбрал фаворитку на шоу "Холостяк"
На украинском телевидении стартовало реалити-шоу "Холостяк". Главным героем стал военный, ветеран, общественный деятель, писатель и участник национальной сборной Invictus Games — Александр "Терен" Будько.
В выпуске уже прошла церемония, на которой герой выбрал 12 участниц. Первую розу от мужчины получила хендмейд-мастер из Одессы — Татьяна.
"В ее взгляде я почувствовал искренность. А ее доброта меня настолько удивила, что я без колебаний сделал выбор", — признался Будько.
На знакомство с Александром она пришла с парой зайчиков-путешественников, которых назвала прототипами себя и Терена.
Напомним, мы рассказывали, кого изгнал Александр Терен из проекта. Также писали, как снимали первый выпуск реалити.
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