Кто стал фавориткой Александра Терена на шоу Холостяк.

Ветеран и блогер Александр Терен. Фото: скриншот СТБ

Главный "Холостяк" страны Александр Терен уже выбрал девушку, которая больше всего ему приглянулась на проекте. Татьяне он отдал первую розу на церемонии.

Редакция Новини.LIVE рассказывает детали.

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На украинском телевидении стартовало реалити-шоу "Холостяк". Главным героем стал военный, ветеран, общественный деятель, писатель и участник национальной сборной Invictus Games — Александр "Терен" Будько.

В выпуске уже прошла церемония, на которой герой выбрал 12 участниц. Первую розу от мужчины получила хендмейд-мастер из Одессы — Татьяна.

"В ее взгляде я почувствовал искренность. А ее доброта меня настолько удивила, что я без колебаний сделал выбор", — признался Будько.

Александр Терен выбрал Татьяну. Фото: скриншот СТБ

На знакомство с Александром она пришла с парой зайчиков-путешественников, которых назвала прототипами себя и Терена.

Напомним, мы рассказывали, кого изгнал Александр Терен из проекта. Также писали, как снимали первый выпуск реалити.