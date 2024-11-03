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Разоблачение шоу Холостяк — бывшие участницы начали говорить

3 ноября 2024 21:59
Аркадий Махов - Редактор
Аркадий Махов
Редактор
Экс-участницы шоу "Холостяк" сделали шокирующие признание об условиях на проекте
Блогер Маричка Довбенко и участница 12-го сезона шоу "Холостяк" Юля Кучеренко. Скриншот: YouTube/ulizhku
Аркадий Махов - Редактор
Аркадий Махов
Редактор

К 13-му сезону телешоу "Холостяк" приковано внимание многих украинцев, которые накануне посмотрели премьерный эпизод. Главный герой, ветеран войны, общественный деятель Александр Терен попрощался с семью участницами. Среди них была блогер Маричка Довбенко. Именно она опубликовала скандальное видео.

Оно появилось на YouTube канале "У ліжку", который ведет Довбенко.

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Довбенко отметила, что по контракту она не может рассказывать детали съемок нового сезона, которые прошли в этом году. Впрочем, Маричка решила записать бывших участниц телешоу. Они поделились шокирующими подробностями, которые, по их словам, проходят за кулисами съемок.

"Девиц эксплуатируют в сексуальном контексте, а они вынуждены молчать из-за контракта. Я стала одной из них, но я не хочу, чтобы это продолжалось. Спасибо участницам предыдущих сезонов за то, что они начали рассказывать об этом! О том, как создатели "Холостяка" "врут о сексе на проекте и нарушают личные границы девушек", — отметила Маричка Довбенко.

Подробности рассказали победительница первого сезона Саша Шульгина, восьмого сезона Иванка Гончарук, финалистка десятого сезона Дана Оханская, а также участницы "Холостяк-12" Юлия Кучеренко и Настя Кузьмицкая. Так, например, последняя сравнила проект с тюрьмой. Также она вспомнила, как ее сына без разрешения снимала команда проекта. Иванка Гончарук рассказала, как ей приходилось маскировать гостиничный номер, чтобы уехать на встречу с друзьями.

По словам звезд предыдущих сезонов шоу "Холостяк", по контракту их действия могли трактоваться создателями шоу по-разному. И претензии не принимались.

"Команда проекта оставляет за собой право редактировать факты и подставлять их так, чтобы создать тот образ по сюжету, который будет отвечать их творческому замыслу", — отметила Кучеренко.

Создатели шоу "Холостяк" пока не отреагировали на громкие заявления бывших участниц.

Напомним, ранее мы писали, что украинская певица SOWA написала песню для нового героя "Холостяка". Также мы рассказывали, как снимали первую серию шоу "Холостяк-13".

блогеры скандал украинские звезды шоу Холостяк телевидение

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