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Финалистка "Холостяка" призналась, был ли у нее интим на шоу

4 ноября 2024 15:00
Анфиса Котова - Редактор
Анфиса Котова
Редактор
Финалистка Холостяка-10 призналась, был ли интим на проекте — фото, видео
Дана Оханская. Фото: instagram.com/dana_okhanska
Анфиса Котова - Редактор
Анфиса Котова
Редактор

Финалистка 10 сезона шоу "Холостяк" Дана Оханская впервые рассказала, действительно ли имела интимные отношения с главным героем проекта Максимом Михайлюком.

Подробностями девушка поделилась на YouTube-канале "У ліжку", который ведет участница "Холостяк-13" Маричка Довбенко.

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В финале 10 сезона реалити холостяк признался в чувствах не Дане, а другой участнице — Даше Ульяновой. Именно она приняла от Михайлюка заветное кольцо.

Однако на пост-шоу Даша заявила о том, что так и не смогла простить Максиму секс с другой участницей, намекая именно на Дану.

Макс Михайлюк та Дана Оханская
Макс Михайлюк та Дана Оханская. Фото: instagram.com/dana_okhanska

Долгое время Оханская обвинялась в том, что она разрушила отношения холостяка и его избранницы. Но, как говорит сама девушка, все это было специально подстроено сценаристами шоу и никакого интима с главным героем у нее не было.

"Я не могла рассказать из-за контракта, который длился три года. На пост-шоу 10 сезона было показано так, что Даша и Макс разошлись из-за его секса со мной именно. Там было сказано "с участницей", но из кадров и комментариев гостей получилось так, будто я виновата. Но на самом деле, я не причастна к этому. Если бы это действительно было так, Даша бы, наверное, не общалась бы со мной после проекта?" — рассказала Оханская.

Сразу после завершения съемок Даша сама написала Дане и призналась, что имела в виду совсем другую девушку, одна команда реалити смонтировала все по-другому.

Переписка Даны и Даши
Переписка Даны и Даши. Фото: скриншот

"Одна из участниц заявила на пост-шоу об этом (интим с холостяком. — Ред.), но это была не я. Это не показали, это вырезали. Я не понимаю, почему так. Просто нужна была драма", — сказала Оханская.

На самом деле, по словам Даны, по завершении съемок Макс сам прекратил общение с Дашей.

"У Даши действительно были чувства к Максу. Она ему писала первой, проявляла инициативу в общении. Но он эту инициативу не поддержал. Правда в том, что Максиму было неинтересно продолжать отношения ни со мной, ни кем-либо из участниц", — поделилась финалистка шоу.

Как оказалось, что это не все скандалы, произошедшие на съемках романтического реалити. Участницы предыдущих сезонов раскрыли неожиданные подробности о шоу "Холостяк".

Ранее Дана Оханская рассказала, как на самом деле "холостяк" выбирает девушек на проекте.

Максим Михайлюк скандал секс шоу шоу Холостяк телевидение

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