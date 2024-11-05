Скандал Холостяк 13 — учасниця скаржиться на продюсерів шоу

Учасниця "Холостяк 13" Катя Елькнер. Фото: instagram.com/elkkner/

Одна із учасниць романтично реаліті "Холостяк 13" Катерина Елькнер поскаржилася на нетактовність продюсерів шоу. Дівчину образили слова дівчат, які критикували її зовнішність.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Катерина показала фрагмент із першого випуску "Холостяка", в якому учасниці говорять про те, що вона виглядає не на свій вік і Олександр Терен поруч із нею "як син".

Дівчина зізналась, що розуміє свої недоліки, але у шоу "перейшли межу". Вона вважає нетактовним те, що продюсери в шоу дозволили іншим учасницям принижувати її через зовнішність.

"Розумію, що це був коментар однієї із дівчат, розумію, що всі мають право на свою думку, але я так само маю право сказати у себе на сторінці, що мені неприємно бачити на офіційній сторінці публікацію з прямими натяками", — написала Катерина.

Нагадаємо, що у першому випуску "Холостяк 13" головний герой шоу не вручив Катерині Елькнер троянду, адже відчув, що вона для нього може стати лише другом, а не коханою.

Раніше ми писали, що учасниці попередніх сезонів розкрили несподівані подробиці про шоу "Холостяк". А також Дана Оханська розповіла, як насправді "холостяк" обирає дівчат на проєкті.