Скандал Холостяк 13 — учасниця скаржиться на продюсерів шоу

Учасниця "Холостяка" поскаржилася на продюсерів шоу
Одна із учасниць романтично реаліті "Холостяк 13" Катерина Елькнер поскаржилася на нетактовність продюсерів шоу. Дівчину образили слова дівчат, які критикували її зовнішність.
Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Скандал на "Холостяк 13"
Катерина показала фрагмент із першого випуску "Холостяка", в якому учасниці говорять про те, що вона виглядає не на свій вік і Олександр Терен поруч із нею "як син".
Дівчина зізналась, що розуміє свої недоліки, але у шоу "перейшли межу". Вона вважає нетактовним те, що продюсери в шоу дозволили іншим учасницям принижувати її через зовнішність.
"Розумію, що це був коментар однієї із дівчат, розумію, що всі мають право на свою думку, але я так само маю право сказати у себе на сторінці, що мені неприємно бачити на офіційній сторінці публікацію з прямими натяками", — написала Катерина.
Нагадаємо, що у першому випуску "Холостяк 13" головний герой шоу не вручив Катерині Елькнер троянду, адже відчув, що вона для нього може стати лише другом, а не коханою.
Раніше ми писали, що учасниці попередніх сезонів розкрили несподівані подробиці про шоу "Холостяк". А також Дана Оханська розповіла, як насправді "холостяк" обирає дівчат на проєкті.
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