Скандал Холостяк 13 — участник жалуется на продюсеров шоу

Участница "Холостяк 13" Катя Элькнер. Фото: instagram.com/elkkner/

Одна из участниц романтического реалити "Холостяк 13" Екатерина Элькнер пожаловалась на бестактность продюсеров шоу. Девушку оскорбили слова девушек, которые критиковали ее внешность.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

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Екатерина показала фрагмент из первого выпуска "Холостяка", в котором участницы говорят о том, что она выглядит не на свой возраст и Александр Терен рядом с ней "как сын".

Девушка призналась, что понимает свои недостатки, но в шоу "перешли границу". Она считает бестактным то, что продюсеры в шоу позволили другим участницам унижать ее из-за внешности.

"Понимаю, что это был комментарий одной из девушек, понимаю, что все имеют право на свое мнение, но я также имею право сказать у себя на странице, что мне неприятно видеть на официальной странице публикацию с прямыми намеками", — написала Екатерина.

Напомним, что в первом выпуске "Холостяка 13" главный герой шоу не вручил Екатерине Элькнер розу, ведь почувствовал, что она для него может стать только другом, а не любимой.

Ранее мы писали, что участницы предыдущих сезонов раскрыли неожиданные подробности о шоу "Холостяк". А также Дана Оханская рассказала, как на самом деле "холостяк" выбирает девушек на проекте.