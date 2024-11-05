Скандал Холостяк 13 — участник жалуется на продюсеров шоу

Участница "Холостяка" пожаловалась на продюсеров шоу
Одна из участниц романтического реалити "Холостяк 13" Екатерина Элькнер пожаловалась на бестактность продюсеров шоу. Девушку оскорбили слова девушек, которые критиковали ее внешность.
Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Скандал на "Холостяк 13"
Екатерина показала фрагмент из первого выпуска "Холостяка", в котором участницы говорят о том, что она выглядит не на свой возраст и Александр Терен рядом с ней "как сын".
Девушка призналась, что понимает свои недостатки, но в шоу "перешли границу". Она считает бестактным то, что продюсеры в шоу позволили другим участницам унижать ее из-за внешности.
"Понимаю, что это был комментарий одной из девушек, понимаю, что все имеют право на свое мнение, но я также имею право сказать у себя на странице, что мне неприятно видеть на официальной странице публикацию с прямыми намеками", — написала Екатерина.
Напомним, что в первом выпуске "Холостяка 13" главный герой шоу не вручил Екатерине Элькнер розу, ведь почувствовал, что она для него может стать только другом, а не любимой.
Ранее мы писали, что участницы предыдущих сезонов раскрыли неожиданные подробности о шоу "Холостяк". А также Дана Оханская рассказала, как на самом деле "холостяк" выбирает девушек на проекте.
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