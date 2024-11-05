Олександра Шульгіна з Холостяка-1 шокувала гучним викриттям про шоу - відео

Олександра Шульгіна. Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Переможниця першого сезону шоу "Холостяк" Олександра Шульгіна поділилася несподіваними подробицями про знімання проєкту. Дівчина пригадала, як її шантажували та намагалися напоїти під час шоу.

Подробицями Олександра поділилася на YouTube-каналі "У ліжку".

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Олександра Шульгіна стала переможницею найпершого сезону шоу "Холостяк" із хореографом Максом Чмерковським. На екрані глядачі побачили справжню драму, переповнену романтикою та суперництвом.

Однак, як розповіла Олександра, більшість моментів у реаліті була створена штучно. Ба більше, за словами переможниці, її та інших учасниць навіть шантажували та погрожували вильотом з шоу.

"У першій серії мені сказали вивести холостяка на балкон та поцілувати. Я сказала, що не буду цього робити. Іншим дівчатам казали стрибати у сніг, іншим ще щось. Хтось це робив, хтось ні. У нас була змога відмовитися, але нам погрожували", — поділилася Шульгіна.

Олександра Шульгіна та Макс Чмерковський. Фото: скриншот

Дівчина пригадала, як дівчат змушували говорити негатив у бік своїх конкуренток та навіть зачіпати тему дітей.

"У нас із Надею була розмова щодо дитини Марини, ніби вона якась не така мама. Насправді, ту розмову нам сказали зробити. Нам сказали: "Якщо ви не піднімете цю тему, ми вас виганяємо з шоу", — розповіла Олександра.

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Переможниця реаліті зізналася, що після завершення знімань вони із холостяком дійсно кохали одне одного та навіть жили разом у США.

"Коли закінчилося шоу, ми роз'їхалися — я до України, він до Америки. Але ми спілкувалися, у нас насправді було кохання. Він запропонував мені зробити візу до Америки та приїхати. Я зробила, Макс мене зустрів, я поселилася в його квартирі в Лос-Анджелесі. У нас все було чудово " , — пригадала Олександра.

Макс Чмерковський та Олександра Шульгіна. Фото: скриншот

Але команді проєкту вибір Макса не сподобався. За словами Шульгіної, саме продюсерка проєкту зробила усе, аби розлучити пару.

"Макс тоді брав участь у "Танцях із зірками" у США. Ми приїхали до якогось магазину і просто нізвідки налетіли папарацці, які почали нас фотографувати. Ці фото спливли в Україні. І почався конфлікт між холостяком та командою. Нам сказали розійтися, що ми не можемо бути разом.

Виходить перша серія шоу і дзвонить продюсерка і каже: "Я зроблю все, аби ви не були разом". Вона почали дзвонити йому та розповідати, яка я погана. Він почав вірити у все, що йому навішує телеканал. Вони йому сказали, що я начебто ходжу по інтерв'ю в Україні та розповідаю, який він поганий у сексі", — приголомшила дівчина.

Раніше фіналістка шоу "Холостяк" зізналася, чи дійсно мала інтим з Максимом Михайлюком на проєкті.

Також учасниця проєкту розсекретила, як саме холостяк обирає дівчат.