Александра Шульгина из Холостяка-1 шокировала громким разоблачением о шоу - видео

Александра Шульгина. Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Победительница первого сезона шоу "Холостяк" Александра Шульгина поделилась неожиданными подробностями о съемке проекта. Девушка вспомнила, как ее шантажировали и пытались напоить во время шоу.

Подробностями Александра поделилась на YouTube-канале "В постели".

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Александра Шульгина стала победительницей первого сезона шоу "Холостяк" с хореографом Максом Чмерковским. На экране зрители увидели настоящую драму, переполненную романтикой и соперничеством.

Однако, как рассказала Александра, большинство моментов в реалити было создано искусственно. Более того, по словам победительницы, ее и других участниц даже шантажировали и угрожали вылетом из шоу.

"В первой серии мне сказали вывести холостяка на балкон и поцеловать. Я сказала, что не буду этого делать. Другим девушкам говорили прыгать в снег, другим еще что-то. Кто это делал, кто нет. У нас была возможность отказаться, но нам угрожали", — поделилась Шульгина.

Александра Шульгина и Макс Чмерковский. Фото: скриншот

Девушка вспомнила, как девушек заставляли говорить негатив в сторону своих конкуренток и даже касаться темы детей.

"У нас с Надей был разговор относительно ребенка Марины, будто он какая-то не такая мама. На самом деле, тот разговор нам сказали сделать. Нам сказали: "Если вы не поднимете эту тему, мы вас выгоняем из шоу", — рассказала Александра.

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Победительница реалити призналась, что после завершения съемок они с холостяком действительно любили друг друга и даже жили вместе в США.

"Когда закончилось шоу, мы разъехались — я в Украину, он в Америку. Но мы общались, у нас на самом деле была любовь. Он предложил мне сделать визу в Америку и приехать. Я сделала, Макс меня встретил, я поселилась в его квартире в Лос-Анджелесе. У нас все было замечательно", — вспомнила Александра.

Макс Чмерковский и Александр Шульгин. Фото: скриншот

Но команде проекта выбор Макса не понравился. По словам Шульгиной, именно продюсер проекта сделала все, чтобы развести пару.

"Макс тогда участвовал в "Танцах со звездами" в США. Мы приехали в какой-то магазин и просто ниоткуда налетели папарацци, которые начали нас фотографировать. Эти фото всплыли в Украине. И начался конфликт между холостяком и командой. Нам сказали разойтись, что мы не можем быть вместе.

Выходит первая серия шоу и звонит продюсер и говорит: "Я сделаю все, чтобы вы не были вместе". Она начали звонить ему и рассказывать, какая я плохая. Он начал верить во все, что ему навешивает телеканал. Они ему сказали, что я вроде бы хожу по интервью в Украине и рассказываю, какой он плох в сексе", — потрясла девушка.

Ранее финалистка шоу "Холостяк" призналась, действительно ли имела интим с Максимом Михайлюком на проекте.

Также участница проекта рассекретила, как именно холостяк выбирает девушек.