Холостяк-13 – участница шокировала, как на самом деле снимали шоу – детали

Юлия Шкурлей. Фото: скриншот

Участница нового сезона "Холостяка" Юлия Шкурлей рассказала, как на самом деле происходили съемки первого эпизода шоу. Съемочный день длился больше суток.

Подробностями Юлия поделилась в интервью Oboz.ua.

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Съемка первой вечеринки проекта длилась более суток и за все это время, по словам Юлии, они с девушками не могли отдохнуть.

"Начало подготовки к съемке первой вечеринки — это утро. Завершение съемок — это уже после обеда на следующий день. Без сна, без еды, без перерыва. Только через сутки смогли поесть и немного отдохнуть. Но все равно это без сна, без нормального отдыха", — ошеломила девушка.

Александр Терен и Юлия Шкурлей. Фото: instagram.com/holostyakstb

Как поделилась Юлия, для нее и для других участниц это стало большим испытанием, ведь, несмотря на отсутствие сил, они все равно должны были общаться на камеру и не терять лицо перед холостяком.

"Когда ты уже в этом ритме, когда ты в четыре часа утра сидишь просто уже никакая, ты не хочешь ни общаться, ни улыбаться, тебе все равно, как ты выглядишь. Это оказывает большое влияние на поведение, на самочувствие — на все. Девушки меня поймут: когда ты выглядишь не так, как тебе нравится, ты еще хуже себя чувствуешь. И выбора нет, хотя в начале нам говорили, что ничего не будут делать вопреки нашим пожеланиям.

Когда говоришь, что тебе что-то не нравится, слышишь — "это решение высшего руководства канала, мы на это не влияем и не можем ничего сделать", — рассказала Юлия.

Отметим, что вокруг нового сезона реалити с Александром Тереном разгорелось множество скандалов. Одна из участниц "Холостяка" пожаловалась на обидный поступок продюсеров шоу.

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